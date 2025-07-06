Anadolu Efes, Rıdvan Öncel ile Yollarını Ayırdı

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Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, "2023-24 sezonunun ortasında ekibimize katılan Rıdvan Öncel ile yollarımız ayrılmıştır" ifadelerine yer verildi.

EuroLeague arenasında 2024-25 sezonunda iki maça çıkan Rıdvan Öncel, ortalama 6 dakika 47 saniye sahada kalırken, 2,0 sayı ve 0,5 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 29 karşılaşmada forma giydi ve bu maçlarda 12 dakika 22 saniye ortalama süreyle 4,0 sayı, 1,3 ribaunt ve 1,5 asistlik katkı sundu.

Genç oyuncu, 2024-25 sezonu başında Anadolu Efes formasıyla Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi yaşama mutluluğunu da tattı.

Kaynak: DHA