Nicolo Zaniolo Galatasaray'a Bir Döndü Pir Döndü! İlk Hamlesi Herkesi Şoke Etti

Galatasaray'ın o kulüpten bu kulübe kiralanan İtalyan oyuncusu Nicolo Zaniolo, evine geri döndü. 26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'da antrenmanlara başlar başlamaz yaptığı hamle ise, sarı-kırmızılı taraftarı heyecanlandırdı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Nicolo Zaniolo Galatasaray'a Bir Döndü Pir Döndü! İlk Hamlesi Herkesi Şoke Etti
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Süper Lig'de üç sezon üst üste şampiyon olarak beşinci yıldızı takmaya hak kazanan ilk takım olan Galatasaray, önümüzdeki sezon için şampiyonluk hedefinin yanında Avrupa'da başarı kazanmayı da koydu. Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak olan sarı-kırmızılı takım, yeni sezon için 4 Temmuz itibarıyla top başı yaparken, kampa katılan kadro dikkat çekti.

Antrenmanlarda Galatasaray'ın kiradan dönen oyuncuları da yer aldı. Bu futbolcular arasından en çok merak edilen isimlerden biri de şüphesiz sarı-kırmızılıların İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'ydu. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, kulüpten olaylı bir şekilde ayrılıp kiralık olarak formasını giydiği kulüplerle de sorunlar yaşamıştı. Galatasaray'a 2023 yılında transfer olan, önce Aston Villa’ya sonra Atalanta’ya, sonra da Fiorentina’ya kiralanan Zaniolo, kulübüne geri döndü.

Nicolo Zaniolo Galatasaray'a Bir Döndü Pir Döndü! İlk Hamlesi Herkesi Şoke Etti - Resim : 1

TÜM FOTOĞRAFLARI KALDIRMIŞTI

Okan Buruk'un kendisini istemediği söylenen, uyumsuz davranışları olduğu bilinen Zaniolo'nun, "son bir şans" istediği iddia edildi. Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra hiçbir şampiyonlukta tebrik mesajı yayımlamayan, kulübün kendisinin doğum gününü kutladığı paylaşımını yanıtsız bırakan ve sarı-kırmızılı forma giydiği tüm gönderilerini silen futbolcu, pişman olmuş görünüyor.

Nicolo Zaniolo yalnızca iki gün önce başlayan antrenmanlara katılmakla kalmadı, Instagram hesabından kaldırdığı fotoğrafları da geri yükledi. İtalyan futbolcunun arşivlediği anlaşılan Galatasaray fotoğraflarını yeniden hesabında yayımlaması bir barış mesajı olarak yorumlanırken, sosyal medyadaki sarı-kırmızılı taraftarlar futbolcu için yeniden heyecan duymaya başladı. Teknik Direktör Okan Buruk'un kendisiyle ilgili vereceği rapor merakla bekleniyor.

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