Yeşil Sahada Kahreden Olay: Yıldız Futbolcunun Ayağı Kırıldı! Oyuncular Gözyaşlarını Tutamadı

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ABD'de oynanan Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Paris Saint-Germain ile Bayern Münih dün akşamki maçta karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısının son dakikasında yaşanan olay tüm stadyumu endişeyle sessizliğe gömdü.

PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma ile çarpışan 22 yaşındaki Bayern Münihli orta saha oyuncusu Jamal Musiala, yerde kaldı. Alman futbolcunun ayak bileğinin ters döndüğü görülürken, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Musiala, alkışlar eşliğinde sedyeyle oyundan alındı.

DONNARUMMA'YI ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ

Pozisyonun ardından Musiala ile çarpışan PSG kalecisi Donnarumma gözyaşlarına boğuldu. Takım arkadaşları İtalyan kaleciye moral vermeye çalıştı.

İlk incelemelere göre; Jamal Musiala'nın ayağının kırıldığı düşünülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi