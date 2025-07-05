Kırkpınar'da Çeyrek Final Heyecanı Başlıyor: Favori Pehlivanlar Tur Atladı
664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık mücadelesinde büyük bir sürpriz yaşandı. Dört kez Kırkpınar şampiyonu Ali Gürbüz, son 16 turunda rakibi Feyzullah Aktürk'e mağlup olarak turnuvaya erken veda etti. İşte çeyrek finale yükselen isimler...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda devam eden 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kategorisinde son 16 turu mücadelesi tamamlandı.
Dört kez Kırkpınar şampiyonu olan Ali Gürbüz, rakibi Feyzullah Aktürk'e puanlamaya kalan güreşte mağlup oldu ve elendi. Karşılaşma sonrası Gürbüz, rakibinin elini öperek saygı gösterisinde bulundu ve erken veda ettiği için büyük üzüntü yaşadı.
KİMLER ÇEYREK FİNALDE?
Ali Gürbüz dışında diğer favori isimler hata yapmadı. İsmail Koç, Erkan Taş, İsmail Balaban, Yusufcan Zeybek, Ali İhsan Batmaz, Enes Doğan, Orhan Okulu ve Feyzullah Aktürk, rakiplerini yenerek çeyrek finale yükseldi.
Kırkpınar başpehlivanlık çeyrek final karşılaşmaları yarın Sarayiçi Er Meydanı'nda devam edecek.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: