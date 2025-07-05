Kırkpınar'da Çeyrek Final Heyecanı Başlıyor: Favori Pehlivanlar Tur Atladı

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık mücadelesinde büyük bir sürpriz yaşandı. Dört kez Kırkpınar şampiyonu Ali Gürbüz, son 16 turunda rakibi Feyzullah Aktürk'e mağlup olarak turnuvaya erken veda etti. İşte çeyrek finale yükselen isimler...

Son Güncelleme:
Kırkpınar'da Çeyrek Final Heyecanı Başlıyor: Favori Pehlivanlar Tur Atladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda devam eden 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kategorisinde son 16 turu mücadelesi tamamlandı.

Dört kez Kırkpınar şampiyonu olan Ali Gürbüz, rakibi Feyzullah Aktürk'e puanlamaya kalan güreşte mağlup oldu ve elendi. Karşılaşma sonrası Gürbüz, rakibinin elini öperek saygı gösterisinde bulundu ve erken veda ettiği için büyük üzüntü yaşadı.

Kırkpınar'da Çeyrek Final Heyecanı Başlıyor: Favori Pehlivanlar Tur Atladı - Resim : 1

KİMLER ÇEYREK FİNALDE?

Ali Gürbüz dışında diğer favori isimler hata yapmadı. İsmail Koç, Erkan Taş, İsmail Balaban, Yusufcan Zeybek, Ali İhsan Batmaz, Enes Doğan, Orhan Okulu ve Feyzullah Aktürk, rakiplerini yenerek çeyrek finale yükseldi.

Kırkpınar başpehlivanlık çeyrek final karşılaşmaları yarın Sarayiçi Er Meydanı'nda devam edecek.

Tarihe Geçti Ama Yetmedi: Zeynep Sönmez Wimbledon'a Veda EttiTarihe Geçti Ama Yetmedi: Zeynep Sönmez Wimbledon'a Veda EttiSpor

Kaynak: DHA

Etiketler
Güreş Güreşçi
Son Güncelleme:
Tarihe Geçti Ama Yetmedi: Zeynep Sönmez Wimbledon'a Veda Etti Zeynep Sönmez Wimbledon'a Veda Etti
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Chelsea Yarı Finalde FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Chelsea Yarı Finalde
Bu Kuruyemişleri Yemeden Önce İki Kez Düşüneceksiniz: Uzmanı 'Sessiz Tehlike' Diyerek Uyardı Bu Kuruyemişleri Yemeden Önce İki Kez Düşüneceksiniz: Uzmanı 'Sessiz Tehlike' Diyerek Uyardı
Kayserili Okçulardan Büyük Başarı! Hedefi Tam 12'den Vurdular Kayserili Okçulardan Büyük Başarı
Tansiyonu Fırlatıyor, Sağlığı Resmen Katlediyor! Uzmanlar Riskli Gıdaları Açıkladı Tansiyonu Fırlatıyor, Sağlığı Resmen Katlediyor! Uzmanlar Riskli Gıdaları Açıkladı
Milli Güreşçiden Altın Madalya Milli Güreşçiden Altın Madalya
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilerin Zamlı Maaşı Erken Yatacak: Tarih Netleşti! İşte Zamlı Maaş Ödeme Takvimi Emeklilerin Zamlı Maaşı Erken Yatacak: Tarih Netleşti! İşte Zamlı Maaş Ödeme Takvimi
4 CHP'li Belediyeye Peş Peşe Operasyon: Başkanlar İçin Gözaltı Kararı 4 CHP'li Belediyeye Peş Peşe Operasyon
İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Meydana Geldi! Marmara'nın Altı Kaynıyor İSTANBUL'DA YİNE DEPREM!
CHP Lideri Özel'den MYK Sonrası Çok Sert Açıklamalar: Tarih Verip Çağrı Yaptı, 'Madem Birincisin Hadi Seçime!' Tarih Verip Çağrı Yaptı, 'Madem Birincisin Hadi Seçime!'
İflas Ettiği Zannediliyordu, Türkiye'nin İlk Dondurma Devi Sahalara Geri Döndü! Duyanlar Markete Akın Etti İflas Ettiği Zannediliyordu, Türkiye'nin İlk Dondurma Devi Sahalara Geri Döndü! Duyan Markete Akın