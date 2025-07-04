Dünyaca Ünlü Yıldız Jota'nın Ölümünde Çarpıcı Detay! Doktorunun Tavsiyesi Ortaya Çıktı

Dünyaca ünlü futbolcu Jota'nın ölümü futbol dünyasını yasa boğarken, dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Jota'nın doktorunun tavsiyesi ortaya çıktı.

Dünyaca Ünlü Yıldız Jota'nın Ölümünde Çarpıcı Detay! Doktorunun Tavsiyesi Ortaya Çıktı
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Premier Lig ekibi Liverpool’da forma giyen Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva’nın trafik kazası geçirerek hayatlarına kaybetmesi futbol dünyasını şoke ederken, yürek yakan bir detay ortaya çıktı.

Liverpool’un yıldızı kardeşi Andre Silva ile birlikte Penafiel’den yola çıktıkları araçta, A-52 otoyolunun 65. kilometresinde Palacios de Sanabria yakınlarında kaza geçirerek, yanan araçta can verdi.

Kazanın lastik patlaması nedeniyle meydana geldiği bildirilirken, Diogo Jota’nın İngiltere’ye dönmek üzere İspanya’nın Santander limanına doğru yolda olduğu kaydedildi.

Dünyaca Ünlü Yıldız Jota'nın Ölümünde Çarpıcı Detay! Doktorunun Tavsiyesi Ortaya Çıktı - Resim : 1

Jota’nın geçirdiği ameliyat nedeniyle doktorunun uçakla gitmesini tavsiye etmemesi üzerine, İngiltere’ye geçmek için feribota binmeyi tercih ettiği belirtildi.

Yıldız ismin kardeşiyle birlilte feribota yetişmeye çalıştıkları sırada kaza geçirdikleri öğrenildi.

Öte yandan yıldız oyuncu Jota ve Andre Silva için cumartesi günü 10.00’da Porto’daki Gondomar Igreja Matriz bir cenaze töreni düzenlenecek. İki oyuncunun naaşının, Diriliş Şapeli’nde defnedileceği belirtildi.

Jota'nın Geçirdiği Kazanın Görüntüsü Ortaya ÇıktıJota'nın Geçirdiği Kazanın Görüntüsü Ortaya ÇıktıGüncel
Futbol Dünyası Yasta... Liverpool'un Yıldızı Diogo Jota Hayatını KaybettiFutbol Dünyası Yasta... Liverpool'un Yıldızı Diogo Jota Hayatını KaybettiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

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Liverpool Trafik kazası
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