A Milli Voleybol Takımı'nda Flaş Ayrılık!

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Umut Çakır'ın görevine son verildiği bildirildi. Federasyon ayrılığı resmen duyurdu.

A Milli Voleybol Takımı'nda Flaş Ayrılık!
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Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Umut Çakır ile devam etmeme kararı aldı. Resmi açıklama geldi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörümüz Sayın Umut Çakır ve yardımcı antrenörümüz Sayın Mert Karatop ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Umut Çakır ve Mert Karatop'a, A Milli Erkek Voleybol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Umut Çakır yönetimindeki A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk 8 maçında 2 galibiyet, 6 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, 18 takımlı ligde 16. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

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