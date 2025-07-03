Beşiktaş İmzayı Attırdı
Beşiktaş genç yıldızıyla imza tazeledi. Demir Ege Tıknaz 2027-2028 sezon sonuna kadar siyah-beyazlı ekibin formasını giyecek.
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Süper Lig ekibi Beşiktaş, genç oyuncusu Demir Ege Tıknaz’ın sözleşmesini 2027-2028 sezonuna kadar uzattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan genç futbolcumuz Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesi, 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği genç futbolcuya başarılar diledi.
Geçen sezon Portekiz ekibi Rio Ave'de kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, görev yaptığı 33 maçta 4 gol attı.
Kaynak: AA