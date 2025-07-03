Zeynep Sönmez Yine Tarih Yazdı! Wimbledon'da Dolu Dizgin İlerliyor

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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon’da 3. tura çıkarak Türk tenisinde 75 yıl sonra bir ilki daha başardı.

Zeynep, kadınlarda dünya 32 numarası Çinli rakibi Xinyu Wang’ı 7-5’lik setlerle mağlup etti.

2024 Fransa Açık'ta yer alan ve ilk turda elenen Zeynep, Wimbledon'da 2. tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi olmayı başarmıştı. Zeynep, 3. Tura yükselerek, rekorunu da geliştirmiş oldu.

Türk tenis tarihinde grand slamlerde teklerde 3. Tur oynama başarısı gösteren tek isim Bahtiye Musluoğlu’ydu. Musluoğlu Fransa Açık'ta mücadele etmiş ve 3. Tura çıkan ilk Türk olmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi