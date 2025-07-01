Büyük Gurur! Zeynep Sönmez Tarih Yazdı: Wimbledon'da 2. Tura Çıkan İlk Türk Kadın Tenisçi Oldu

Tek kadınlarda milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rumen rakibi Jaqueline Cristian'ı 7-6, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek ikinci tura adını yazdırdı. Zeynep Sönmez, Wimbledon'da 2. tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi oldu.

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Büyük Gurur! Zeynep Sönmez Tarih Yazdı: Wimbledon'da 2. Tura Çıkan İlk Türk Kadın Tenisçi Oldu
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon tek kadınlarda Rumen rakibi Jaqueline Cristian'ı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını 2. tura yazdırdı. Milli tenisçi, bu galibiyetle Wimbledon'da 2. tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi oldu.

Büyük Gurur! Zeynep Sönmez Tarih Yazdı: Wimbledon'da 2. Tura Çıkan İlk Türk Kadın Tenisçi Oldu - Resim : 1

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününün sabah seansında yapılan müsabakada dünya 88 numarası Sönmez ile dünya 55 numarası Cristian karşı karşıya geldi.

Büyük Gurur! Zeynep Sönmez Tarih Yazdı: Wimbledon'da 2. Tura Çıkan İlk Türk Kadın Tenisçi Oldu - Resim : 2

2. TURA ÇIKAN İLK TÜRK KADIN TENİSÇİ

Wimbledon'da ilk kez ana tabloda mücadele eden milli tenisçi, Cristian'ı 7-6, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı ve Wimbledon'da 2. tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olarak tarihe geçti.

Kaynak: AA

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