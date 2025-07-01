Büyük Gurur! Zeynep Sönmez Tarih Yazdı: Wimbledon'da 2. Tura Çıkan İlk Türk Kadın Tenisçi Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon tek kadınlarda Rumen rakibi Jaqueline Cristian'ı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını 2. tura yazdırdı. Milli tenisçi, bu galibiyetle Wimbledon'da 2. tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününün sabah seansında yapılan müsabakada dünya 88 numarası Sönmez ile dünya 55 numarası Cristian karşı karşıya geldi.

2. TURA ÇIKAN İLK TÜRK KADIN TENİSÇİ

Wimbledon'da ilk kez ana tabloda mücadele eden milli tenisçi, Cristian'ı 7-6, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı ve Wimbledon'da 2. tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olarak tarihe geçti.

Kaynak: AA