Galatasaray'ın Üzerine Kabus Gibi Çökmüştü! Türkiye'ye Geliyor
Geçen sezon Galatasaray'ı deviren Young Boys'ta forma giyen Virginius'un Trabzonspor'a çok yakın olduğu bildirdi. İmzaların kısa sürede atılması bekleniyor.
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Süper Lig ekipleri yeni sezon için kadro planlamalarını hızla sürdürürken, Trabzonspor önemli bir transfere daha imza attı. Bordo-mavililerin, Galatasaray’ın üzerine kabus gibi çöken ismi kadrosuna katmaya çok yakın olduğu iddia edildi.
Geçen sezon Young Boys formasıyla mücadele eden Virginius Şampiyonlar Ligi play-off turu mücadelesinde Young Boys'un deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü kaydetmişti. Bu gol Virginius’un da Avrupa sahnesinde ilk golü olmuştu.
Trabzonspor’un genç oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Lille ile 3 milyon euroya anlaştığı kaydedildi.
Kaynak: Haber Merkezi