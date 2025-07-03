Galatasaray'ın Üzerine Kabus Gibi Çökmüştü! Türkiye'ye Geliyor

Geçen sezon Galatasaray'ı deviren Young Boys'ta forma giyen Virginius'un Trabzonspor'a çok yakın olduğu bildirdi. İmzaların kısa sürede atılması bekleniyor.

Galatasaray'ın Üzerine Kabus Gibi Çökmüştü! Türkiye'ye Geliyor
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Süper Lig ekipleri yeni sezon için kadro planlamalarını hızla sürdürürken, Trabzonspor önemli bir transfere daha imza attı. Bordo-mavililerin, Galatasaray’ın üzerine kabus gibi çöken ismi kadrosuna katmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

Geçen sezon Young Boys formasıyla mücadele eden Virginius Şampiyonlar Ligi play-off turu mücadelesinde Young Boys'un deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü kaydetmişti. Bu gol Virginius’un da Avrupa sahnesinde ilk golü olmuştu.

Trabzonspor’un genç oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Lille ile 3 milyon euroya anlaştığı kaydedildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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