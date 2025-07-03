Galatasaray'ın Üzerine Kabus Gibi Çökmüştü! Türkiye'ye Geliyor

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Süper Lig ekipleri yeni sezon için kadro planlamalarını hızla sürdürürken, Trabzonspor önemli bir transfere daha imza attı. Bordo-mavililerin, Galatasaray’ın üzerine kabus gibi çöken ismi kadrosuna katmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

Geçen sezon Young Boys formasıyla mücadele eden Virginius Şampiyonlar Ligi play-off turu mücadelesinde Young Boys'un deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü kaydetmişti. Bu gol Virginius’un da Avrupa sahnesinde ilk golü olmuştu.

Trabzonspor’un genç oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Lille ile 3 milyon euroya anlaştığı kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi