Beşiktaş, Yeni Sezon Hazırlıklarında İlk Aşamayı Tamamladı

Beşiktaş, 2025-2026 sezonu öncesi hazırlık sürecinin ilk aşamasını BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği saha ve salon antrenmanlarıyla tamamladı.

Beşiktaş, Yeni Sezon Hazırlıklarında İlk Aşamayı Tamamladı
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Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki sabah antrenmanında futbolcular, kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan minyatür kale maçlarla sona erdi.

Saha çalışmasının ardından sporcular, üç grup halinde salonda kuvvet ve koordinasyon üzerine yoğunlaştı.

Siyah-beyazlı takım, sezon hazırlıklarının ikinci etabı için yarın saat 12.30’da özel uçakla Avusturya’nın başkenti Viyana’ya hareket edecek ve çalışmalarına orada devam edecek.

Kaynak: DHA

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