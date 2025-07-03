Beşiktaş, Yeni Sezon Hazırlıklarında İlk Aşamayı Tamamladı
Beşiktaş, 2025-2026 sezonu öncesi hazırlık sürecinin ilk aşamasını BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği saha ve salon antrenmanlarıyla tamamladı.
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Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki sabah antrenmanında futbolcular, kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan minyatür kale maçlarla sona erdi.
Saha çalışmasının ardından sporcular, üç grup halinde salonda kuvvet ve koordinasyon üzerine yoğunlaştı.
Siyah-beyazlı takım, sezon hazırlıklarının ikinci etabı için yarın saat 12.30’da özel uçakla Avusturya’nın başkenti Viyana’ya hareket edecek ve çalışmalarına orada devam edecek.
Kaynak: DHA