Hatayspor'un Yeni Sezon Hazırlıkları Tam Gaz
Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına tam gaz Erzurum'da devam ediyor.
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Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Futbolcular, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde 1 saat 35 dakika süren antrenmanda dinamik ısınma ve dar alan çalışması yaptı.
Günde çift idmanla tempo artırarak çalışmalarını sürdüren bordo-beyazlılar, akşam saatlerinde yapacağı saha antrenmanıyla günü tamamlayacak.
Kaynak: AA