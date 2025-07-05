Tarihe Geçti Ama Yetmedi: Zeynep Sönmez Wimbledon'a Veda Etti

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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kariyerinin en büyük başarılarından birine imza attığı Wimbledon Grand Slam Turnuvasına 3. turda veda etti. Sönmez, dünya 17 numarası Ekaterina Alexandrova ile çıktığı zorlu mücadeleyi 6-3 ve 7-6'lık setlerle kaybederek turnuvadan elendi.

23 yaşındaki milli raket, ilk sette Alexandrova'nın güçlü servislerine karşı direnç gösterse de skor üretmekte zorlandı. İkinci sette ise daha dengeli bir oyun ortaya koyan Sönmez, tie-break'e kadar taşıdığı sette rakibine şans tanımadı ancak tie-break bölümünde deneyimli rakibinin üstünlüğüne boyun eğdi.

Her ne kadar turnuvaya veda etse de Zeynep Sönmez, 75 yıl aradan sonra bir Grand Slam'de 3. tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi olarak Türk tenis tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Kaynak: DHA