Yarı Finalde Sahne Real Madrid ve PSG'nin!

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Real Madrid, Borussia Dortmund'u 3-2 yenerek yarı finale çıktı. Böylece İspanyol ekip ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain rakip oldu.

Yarı Finalde Sahne Real Madrid ve PSG'nin!
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finali New York'taki MetLife Stadı'nda oynandı. İspanyol ekibi Real Madrid ile Almanya temsilcisi Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Arda Güler'in pasına güzel bir dokunuş yapan Gonzalo Garcia, 10. dakikada Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

Real Madrid'in ikinci golü, 20. dakikada Fran Garcia'dan geldi. Borussia Dortmund, Maximilian Beier'in golüyle 90+3. dakikada 2-1'i yakalasa da sadece bir dakika sonra Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe skoru 3-1'e getirdi.

PENALTI UMUTLANDIRDI

Real Madrid'in İspanyol savunmacısı Dean Huijsen, ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası 90+5. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken Borussia Dortmund penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Serhou Guirassy, maçın skorunu belirledi: 3-2.

Bu sonuçla tur atlayan Real Madrid, yarı finalde Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA

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