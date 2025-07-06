Ve Osimhen Resmen Galatasaray'da! Maaşı Belli Oldu

Sarı-kırmızılı taraftarın aylardır umutla beklediği haber geldi. Süper Lig'de son sezonun kahramanı Victor Osimhen sonunda kararını verdi. Nijeryalı yıldız futbolcu, Galatasaray'a "evet" dedi, maaşı da belli oldu.

Ve Osimhen Resmen Galatasaray'da! Maaşı Belli Oldu
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Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu kazanarak beşinci yıldızı takan ilk takım olan Galatasaray'da, son şampiyonluktaki en büyük pay sahibinin Nijeryalı yıldız santrafor Victor Osimhen olduğu düşünülüyor. Bu sezon kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılı kulüp, Napoli ile masaya oturup aylar süren bir müzakere süreci yürüttü.

Başka güçlü talipleri de olduğu bilinen Victor Osimhen'in, Arap kulüp Al-Hilal'in astronomik maaş teklifine rağmen Galatasaray'a daha yakın olduğu konuşulurken, İtalyan basını bugün çok çarpıcı bir haber yayımladı.

Ve Osimhen Resmen Galatasaray'da! Maaşı Belli Oldu - Resim : 1

AL HİLAL'E HAYIR, GALATASARAY'A EVET

Corriere dello Sport'un aktardığına göre Osimhen, Galatasaray'da kalmaya karar verdi. Al-Hilal'in yıllık 40 milyon euroluk maaş teklifini reddeden Osimhen'in çok düşündüğü ve sonunda bir sezon formasını giyip şampiyonluk tattığı Galatasaray'a "evet" dediği belirtildi.

16 MİLYON EUROLUK MAAŞ TEKLİFİ

Galatasaray'ın Osimhen'e teklifine dair detaylar da haberde yer aldı. Sarı-kırmızılıların, Nijeryalı oyuncuya sezon başına net 16 milyon euroluk maaş teklif ettiği bildirildi. İtalyan kulüp Napoli'nin ise 75 milyon euroluk fesih bedelinde indirim yapmayacağı aktarıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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