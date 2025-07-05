Şimdi de Hakan Çalhanoğlu İçin Devredeler! Galatasaray'ın Al-Hilal Kabusu

Osimhen transferinde Galatasaray'ın karşısına çıkan Al-Hilal'in şimdi de Hakan Çalhanoğlu'na talip olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray Hakan Çalhanoğlu
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Şimdi de Hakan Çalhanoğlu İçin Devredeler! Galatasaray'ın Al-Hilal Kabusu - Resim: 1

Süper Lig ekibi Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmayı hedeflerken, transfer çalışmalarının önemli noktalarından biri de Serie A ekiplerinden Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’ydu.

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Şimdi de Hakan Çalhanoğlu İçin Devredeler! Galatasaray'ın Al-Hilal Kabusu - Resim: 2

Geçen hafta Inter’de Hakan Çalhanoğlu takım kaptanı Lautaro Martinez tarafından adeta ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmişti.

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Şimdi de Hakan Çalhanoğlu İçin Devredeler! Galatasaray'ın Al-Hilal Kabusu - Resim: 3

Hakan’ın Inter’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Galatasaray’a bir rakip daha çıktı. Galatasaray ile Osimhen transferinde de karşı karşıya gelen Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’n Hakan Çalhanoğlu için devreye girdiği iddia edildi.

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Şimdi de Hakan Çalhanoğlu İçin Devredeler! Galatasaray'ın Al-Hilal Kabusu - Resim: 4

Al-Hilal’in Hakan’a yıllık 20 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği kaydedildi. Inter cephesinin 30 milyon euro istemesi ve Al-Hilal’in bu bonservisi ödeyebilecek olması akılları karıştırdı.

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