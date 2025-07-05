Şimdi de Hakan Çalhanoğlu İçin Devredeler! Galatasaray'ın Al-Hilal Kabusu
Osimhen transferinde Galatasaray'ın karşısına çıkan Al-Hilal'in şimdi de Hakan Çalhanoğlu'na talip olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig ekibi Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmayı hedeflerken, transfer çalışmalarının önemli noktalarından biri de Serie A ekiplerinden Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’ydu.
Geçen hafta Inter’de Hakan Çalhanoğlu takım kaptanı Lautaro Martinez tarafından adeta ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmişti.
Hakan’ın Inter’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Galatasaray’a bir rakip daha çıktı. Galatasaray ile Osimhen transferinde de karşı karşıya gelen Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’n Hakan Çalhanoğlu için devreye girdiği iddia edildi.
Al-Hilal’in Hakan’a yıllık 20 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği kaydedildi. Inter cephesinin 30 milyon euro istemesi ve Al-Hilal’in bu bonservisi ödeyebilecek olması akılları karıştırdı.