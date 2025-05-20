Fatih Terim Galatasaray'ı Geri Çevirmedi

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da büyük kutlama için gün sayılırken, efsane teknik direktör Fatih Terim'in de bu kutlamalara davet edildiği bildirildi.

Fatih Terim Galatasaray'ı Geri Çevirmedi

Süper Lig’in bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da zafer sarhoşluğu sürerken, kutlamalar için sarı-kırmızılı ekibin efsane teknik direktörü Fatih Terim’e de davet gittiği bildirildi.

Kayserispor’u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da gözler kutlama etkinliğine çevrildi.

Sarı-kırmılı ekip şampiyonluğunu ilan ederken, İmparator lakaplı teknik direktör Fatih Terim’den de bir paylaşım gelmiş ve ünlü spor adamı "Galatasaray, şampiyonluğu da beşinci yıldızı da hak etmiştir.

Sezon boyunca göğsümü gere gere, gururla izlediğim tüm oyuncuları, bu başarıda büyük emeği olan Dursun Başkan ve Okan Hoca nezdinde Galatasaray için 24 saat ter döken tüm kulüp çalışanlarını ve kalbi sarı-kırmızı atan milyonlarca taraftarımızı tebrik ederim.

25. şampiyonluğumuzu ve armamıza işlenecek beşinci yıldızı doyasıya kutlayalım. Camiamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullanmıştı.

Pazar günü Yenikapı’da düzenlenmesi beklenen görkemli törene Fatih Terim’in de davet edildiği iddia edildi. Terim’in bu davete icabet etmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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