Belgesellere Konu Olacak Cinayet... Gelinle Damat Düğün Günü Sağdıcı Öldürdü!

ABD'nin Michigan eyaletinde yeni evli genç bir çift, düğünlerinden saatler sonra gözaltına alındı. Bunun nedeni ise, düğünlerinde sağdıçları olan arkadaşlarının ölümüydü...

Flint Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre polis, 30 Ağustos Cuma günü bir trafik kazasına ilişkin ihbar aldı. Polis olay yerine ulaştığında 29 yaşındaki Terry Lewis Taylor Jr.'ı ağır yaralı olarak buldu. Yetkililere göre Taylor, Hurley Tıp Merkezi'ne götürüldü ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SAVCI: HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM

People'ın haberine göre polis, olayı araştırdığında Taylor'ın o günün erken saatlerinde bir düğüne sağdıç olarak katıldığını öğrendi. Düğünden sonra ise damadın, tartıştığı sağdıcı Taylor'a doğru kasıtlı olarak aracını yüksek hızla sürüp çarptığı ortaya çıktı.

22 yaşındaki damat James Shirah şu anda ikinci dereceden cinayet suçlamasıyla kefaletsiz gözaltında tutulurken, 21 yaşındaki eşi Savahna Collier ise "suç ortaklığıyla" yargılanıyor. Collier, kefalet karşılığı serbest bırakılabilir.

Genessee İlçe savcısı David Leyton, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. İnsanların başka insanları ezdiğini gördüm ama düğünlerinden hemen sonra değil" dedi. Leyton, polis raporlarına göre düğünün bir pizzacıda gerçekleştiğini ve sonrasında tartışma yaşandığını belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem