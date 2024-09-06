Belgesellere Konu Olacak Cinayet... Gelinle Damat Düğün Günü Sağdıcı Öldürdü!

ABD'de yeni evli genç çift, sağdıçlarının ölümü nedeniyle düğünlerinden saatler sonra gözaltına alındı. 22 yaşındaki damat James Shirah, sağdıcına kasıtlı olarak arabayla çarparken, 21 yaşındaki eşi de "suç ortağı" olarak yargılanıyor.

Son Güncelleme:
Belgesellere Konu Olacak Cinayet... Gelinle Damat Düğün Günü Sağdıcı Öldürdü!

ABD'nin Michigan eyaletinde yeni evli genç bir çift, düğünlerinden saatler sonra gözaltına alındı. Bunun nedeni ise, düğünlerinde sağdıçları olan arkadaşlarının ölümüydü...

Flint Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre polis, 30 Ağustos Cuma günü bir trafik kazasına ilişkin ihbar aldı. Polis olay yerine ulaştığında 29 yaşındaki Terry Lewis Taylor Jr.'ı ağır yaralı olarak buldu. Yetkililere göre Taylor, Hurley Tıp Merkezi'ne götürüldü ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SAVCI: HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM

People'ın haberine göre polis, olayı araştırdığında Taylor'ın o günün erken saatlerinde bir düğüne sağdıç olarak katıldığını öğrendi. Düğünden sonra ise damadın, tartıştığı sağdıcı Taylor'a doğru kasıtlı olarak aracını yüksek hızla sürüp çarptığı ortaya çıktı.

22 yaşındaki damat James Shirah şu anda ikinci dereceden cinayet suçlamasıyla kefaletsiz gözaltında tutulurken, 21 yaşındaki eşi Savahna Collier ise "suç ortaklığıyla" yargılanıyor. Collier, kefalet karşılığı serbest bırakılabilir.

Genessee İlçe savcısı David Leyton, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. İnsanların başka insanları ezdiğini gördüm ama düğünlerinden hemen sonra değil" dedi. Leyton, polis raporlarına göre düğünün bir pizzacıda gerçekleştiğini ve sonrasında tartışma yaşandığını belirtti.

14 Yaşındaki Saldırganın Babası da Tutuklandı! İdolü Ünlü Katil, Silah da 'Noel' Hediyesiymiş!14 Yaşındaki Saldırganın Babası da Tutuklandı! İdolü Ünlü Katil, Silah da 'Noel' Hediyesiymiş!Dünya
Kan Donduran Cinayet! Baba ve Oğlunu Pompalı Tüfekle Öldürdü!Kan Donduran Cinayet! Baba ve Oğlunu Pompalı Tüfekle Öldürdü!Gözden Kaçmasın

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Cinayet ABD
Son Güncelleme:
Kelliğin Reçetesini İbn-i Sina Asırlar Önce Vermiş : Kelliği Yok Eden Doğal Çözüm Kelliğin Reçetesini İbn-i Sina Asırlar Önce Vermiş : Kelliği Yok Eden Doğal Çözüm
Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon... Ele Geçirilenler Arasında Yok Yok Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon... Ele Geçirilenler Arasında Yok Yok
Yaşlı Adama 'Yavaş Yürüdüğü' İçin Kafa Attı! Yaşlı Adama 'Yavaş Yürüyor' Diye Kafa Attı!
Muharrem İnce: Para Para Para Muharrem İnce 'Para Para Para' Dedi