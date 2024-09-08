İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! Aynı Aileden 4 Filistinli Öldü
İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı vurdu. Saldırıda aynı aileden 4 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze Şeridi'ne 11 aydır aralıksız saldıran İsrail ordusu, son olarak kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki El-Alemi bölgesine saldırı düzenledi.
Saldırıda aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan haberde, cenazelerin Kemal Advan Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.
WAFA'nın haberinde ayrıca İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey bölgelerini topçu atışıyla hedef aldığı kaydedildi.
Kaynak: AA