İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! Aynı Aileden 4 Filistinli Öldü

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı vurdu. Saldırıda aynı aileden 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! Aynı Aileden 4 Filistinli Öldü

Gazze Şeridi'ne 11 aydır aralıksız saldıran İsrail ordusu, son olarak kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki El-Alemi bölgesine saldırı düzenledi.

Saldırıda aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan haberde, cenazelerin Kemal Advan Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.

WAFA'nın haberinde ayrıca İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey bölgelerini topçu atışıyla hedef aldığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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