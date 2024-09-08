İsrail Medyasından Yeni İddia: ABD Yeni Teklif Sunacak
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ederken İsrail basını yeni bir iddia ortaya attı. İddiaya göre; ABD'nin İsrail ile Filistinli gruplar arasında esir takası anlaşmasına varılması konusunda iyimser olmadığını ancak bu konuda yeni bir öneri sunacağını belirtildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Washington yönetiminin, esir takası konusunda iyimser olmamasına rağmen Tel Aviv ile ara buluculara sunmak üzere yeni bir öneri üzerinde çalıştığı öne sürüldü.
ABD yönetiminin "son fırsat önerisi" olarak nitelendirdiği yeni önerinin, bugün ya da ilerleyen günlerde taraflara sunulacağı belirtildi. ABD'nin yeni önerisinin, başta Philadelphi Koridoru olmak üzere İsrail ile Hamas arasında anlaşmazlık olan tüm konuları içerdiği ifade edildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor. İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.
Kaynak: AA