Direnişin Sembolü Mahsa Amini'nin Ölüm Yıl Dönümü... İran'da Güvenlik Güçleri Konuşlandı, Esnaf Kepenk İndirdi

İran'da başörtüsü dayatmasına karşı geldiği gerekçesiyle "ahlak polisi" tarafından gözaltına alındıktan sonra 16 Eylül 2022'de hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini, tüm dünyada kadın direnişinin sembolü oldu. Amini'nin ölümünün ikinci yıldönümünde de geçen yıl olduğu gibi geniş çaplı protesto gösterileri bekleniyor.

Mahsa Amini'nin memleketi Sakkız ve çevre kentlerde esnafın kepenk indirdiği görüldü. Güvenlik güçleri muhtemel gösterileri önlemek için bölgede konuşlanırken Amini'nin mezarına giden yolları da kısıtladı.

Geçen yıl muhtemel gösterileri engellemek için Amini'nin mezarına ulaşan köprülerin güvenlik güçleri tarafından tutulması üzerine bazı kişiler Sakkız'ın merkezinden geçen nehre girerek karşı taraftaki mezarlığa ulaşmıştı. Güvenlik güçleri bu yıl da benzer olayların yaşanmasını engellemek için dün baraj suyunu serbest bırakarak nehrin derinleşmesini sağladı.

NE OLMUŞTU?

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de zorunlu başörtüsü kuralına uymadığı gerekçesiyle karakola alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini 16 Eylül 2022'de yaşamını yitirmişti.

Amini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütüne göre, aylarca süren gösterilerde 537 kişi öldü, binlerce kişi gözaltına alındı. İran medyasına yansıyan haberlere göre ise gösteriler sırasında ayrıca yaklaşık 70 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

İran, Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) uzun süredir faaliyet gösteren Komele, İKDP, PAK ile terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK gibi rejim karşıtı silahlı grupları, gösteriler sırasında ülkenin batısında güvensizlik oluşturmaya çalışmakla suçlamıştı.

Kaynak: AA