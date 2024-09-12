Tarihte Görülmemiş İstismar Davasının Sonu Gelmiyor: Canavarın 'Müridi' de Kendi Eşine Aynısını Yapmış!

ÇEVİRİ: BUSE YILMAZ

Tüm dünya, haftalardır Fransa'daki kan donduran Pélicot davasını konuşuyor. Eşini 10 yıl boyunca ilaç verip bayıltarak, internetten tanıştığı 70'in üzerinde erkeğin cinsel istismarına maruz bırakan ve bu saldırıları kayıt altına alan 71 yaşındaki Dominique Pélicot, tarihin en ağır cinsel suçlularından biri oldu. Yaşadığı sistematik istismarı yargıya taşıyan ve kamuya açık yargılama talep eden 72 yaşındaki Gisèle Pélicot ise dünyada kadına şiddetle mücadele konusunda sembol haline geldi.

Her detayıyla başka bir şok yaratan, son olarak kendi kızını da uyuşturduğu ortaya çıkan Pélicot'nun şu anda 51 şüphelinin yargılandığı dava dosyasına bu kez de bir "mürit" girdi. The Guardian'ın aktardığına göre; olayın yaşandığı Avignon kentinde, aynı bölgede yaşayan başka bir adamın da kendi eşini uyuşturup cinsel istismara maruz bırakmak için Dominique Pélicot'nun istismar sistemini kopyaladığı ortaya çıktı.

MÜRİDİNİN EŞİNİ DE İSTİSMAR ETTİ

Dün (11 Eylül Çarşamba) beş profesyonel yargıçtan oluşan mahkeme, "Jean-Pierre" adıyla yargılanan bir adamın Dominique Pélicot'nun “müridi” olduğu iddiasını dinledi. Jean-Pierre, Gisèle Pélicot'ya istismarda bulunmaktan değil, aynı yöntemi uygulayarak kendi eşine cinsel saldırıda bulunmaktan ve Pélicot'yu da bu istismara ortak etmekten yargılanıyor.

Bir tarım kooperatifinde eski bir kamyon şoförü olan 63 yaşındaki Jean-Pierre'in, Pélicot ile bir sohbet odasında iletişime geçip onun da dahiliyle kendi eşine cinsel istismarda bulunmak için sakinleştirici ilaç verdiği iddia ediliyor. Pélicot'nun, Jean-Pierre'in eşini uyuşturmak için sakinleştirici sağladığı ve ona cinsel saldırıda bulunmak için seyahat ettiği de dile getirildi. Jean-Pierre'in eşinin 2015 ve 2020 yılları arasında on iki kez cinsel istismara maruz bırakıldığı iddia edildi. Jean-Pierre, mahkemeye verdiği ifadede suçlamaları kabul etti.

'EŞİNİ UYUŞTURMAK İÇİN İLAÇ GETİRDİ'

Polisler, Jean-Pierre'in kendilerine Pélicot ile şu anda kapalı olan bir web sitesinde “Onun bilgisi dışında” başlıklı bir sohbet odasında tanıştığını söylediğini bildirdi. Başmüfettiş Stéphan Gal, mahkemeye verdiği ifadede Jean-Pierre'in, Pélicot'dan eşinin uyuşturulduğunda evine gelmesini istediğini söyledi. Gal, “Pélicot her oraya gittiğinde, bir sonraki sefer için ona ilaç getirdi” dedi. Pélicot'nun avukatı, mahkemeye Pélicot'nun Jean-Pierre'e ilacı dört kez verdiğini söylediğini aktardı.

Kaynak: Gerçek Gündem