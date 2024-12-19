'Yıldız Anneler' Kitabı Daha Fazla İnsana İlham Olmak İçin Okurlarıyla Buluştu

‘Yıldız Anneler’ projesi, Ömür Kurt’un imzasıyla kitaba dönüştürüldü. Kitabın ülkemizin olimpiyat başarısının yükselmesinin yanı sıra Yıldız Anneler’in ve çocuklarının ilham veren hikayeleriyle daha fazla gencin hayatına sporu dahil etmesi hedefleniyor.

Türkiye’de daha fazla çocuğun düzenli spor yapmasını sağlamak ve böylece hem daha özgüvenli, sosyal, başarılı ve sağlıklı bireyler yetişmesine hem de olimpiyat başarılarımızı artırmaya katkıda bulunmak amacıyla 10 yıl önce atıldığını ifade eden P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, “2014 yılında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile iş birliği yaptık ve sürecin merkezine anneleri alan projemizi başlattık. Projemizle olimpiyatlara katılan sporcularımızın ve annelerinin yanında yol almayı da görev edindik. 2023 sonunda sporda eşitliğe ve kapsayıcılığa katkıda bulunmak amacıyla Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile iş birliği yaparak projemizle paralimpik sporcularımızı ve annelerini de desteklemeye başladık. Böylece bu yıl, Paris 2024 yolunda desteklediğimiz sporcu ve anne sayısı 51’e ulaştı. Ülkemizi Paris 2024’te temsil etmek için azimle hazırlanan, emek veren 37 olimpiyat, 14 paralimpik sporcunun Yıldız Anneler programı oyuncusu olmasının gururunu yaşadık. Şimdi bu yolda gurur duyacağımız yeni bir adım daha attık ve Yıldız Anneler’in çocuklarını başarıya götüren duygu ve ilham dolu hikayelerini, yazar Ömür Kurt’un kaleme aldığı kitapla, herkese ulaştırıyoruz. Bu kitap ile yarattığımız ilham inanıyoruz ki çok daha fazla büyüyecek ve çok daha fazla çocuk sporla hayatını iyileştirecek” diye konuştu.

‘Yıldız Anneler’ projesinin, annelerin annelerin çocuklarını spor konusunda desteklemeleri açısından farkındalık oluşturduğunu kaydeden Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, “Türkiye'de spor kültürünün gelişmesine ve daha aktif bir toplum oluşmasına önemli bir katkı sağlayan projenin bir diğer önemli sonucu da farklı sosyoekonomik geçmişlerden gelen çocukların spora katılımının artması oldu. Sevgili Ömür Kurt’un hazırladığı bu kıymetli kitap sayesinde inanıyoruz ki tarihe düştüğü notla hem annelerin hem de çocuklarının sporla iç içe bir yolculuğa çıkmasının ilk adımı olacak” dedi.

Proje ile sayısız başarı hikayesine tanıklık ettiklerini vurgulayan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, "Her bir anne, çocuğunun spor yolculuğunda en büyük destekçisi ve ilham kaynağıdır. Bu kitabın sayfalarında, annelerin fedakarlıkları, kararlılıkları ve sevgileriyle nasıl birer yıldız haline geldiklerini göreceksiniz. Annelerimiz, çocuklarının sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal olarak da gelişmelerine katkıda bulunarak, onların hayatlarında silinmez izler bırakmaktadır. ‘Yıldız Anneler’ kitabı, bu eşsiz yolculukta ilham almanız ve motive olmanız dileğiyle sizlere sunulmuştur" diyerek kitabın önemine dikkat çekti.

Projenin ana unsuru olan Yıldız Anneler ile yaptığı röportajlarla kitaba hayat veren Ömür Kurt ise kitabın ortaya çıkış hikayesini şöyle anlattı: “P&G'nin desteklediği sporcuları Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda hepsinin ayrı bir hikâyesi, ayrı bir yaşanmışlığı olduğunu düşünerek ‘Bunları neden kitap haline getirmeyelim’ dedim. P&G’nin gelecekçi ve sosyal konulara duyarlı yöneticileri bu fikre sahip çıktılar. Şehir şehir dolaşarak yıldız annelerimizle röportajlar yaptım. Sporcularımızın nasıl bir ortamdan çıkarak kendilerini geliştirdiklerini annelerinden dinledim. Bazen çok duygulandım bazen çok heyecanlandım. Kimi zaman yıldız sporcularımız da bize eşlik ettiler. Onların hikâyelerini dinledikçe, bir sporcunun ne büyük emeklerle bulundukları yere geldiklerini daha iyi anladım. İşte bu kitap, hepimize ilham olacak yaşanmış, gerçek hikâyelere dayanıyor."

Kaynak: Haber Merkezi