Hastane Önünde ‘Ferdi Tayfur’ Nöbeti! Gömleği, Saçı Aynısı, Her Şarkısı Ezberinde, 6 Yıldır Sadece Onu Dinliyor

Muğla’daki evinde rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırılan, yoğun bakımda tedavi altına alınan Arabesk’in Kralı Ferdi Tayfur’un genç hayranı, hastane önünde nöbete başladı. Talha Siraç Ünlü, “İyi ki Ferdi Tayfur hayranı olmuşum, onun yolundan gitmeyi düşünüyorum” dedi.

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Nostalji denilince akla ilk gelen isimlerden olan usta sanatçı Ferdi Tayfur, Muğla'nın Marmaris evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Tayfur, buradaki birkaç günlük tedavisinin ardından Muğla’dan Antalya Hastanesi'ne sevk edilmişti. Ameliyata giren Tayfur’un sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un genç hayranı Talha Siraç Ünlü, Tayfur'un sağlığına kavuşması için dua ederek, hastane önünde nöbet tutmaya başladı.

Hastane Önünde ‘Ferdi Tayfur’ Nöbeti! Gömleği, Saçı Aynısı, Her Şarkısı Ezberinde, 6 Yıldır Sadece Onu Dinliyor - Resim : 1

Babasının evde sürekli dinlemesi sayesinde Ferdi Tayfur'un sesiyle 11 yaşında tanıştığını ifade eden Talha Siraç Ünlü, 6 yıldır sanatçının oynadığı filmlerin, şarkılarının ve tarzının hayatında büyük bir yer tuttuğunu açıkladı.

Hastane Önünde ‘Ferdi Tayfur’ Nöbeti! Gömleği, Saçı Aynısı, Her Şarkısı Ezberinde, 6 Yıldır Sadece Onu Dinliyor - Resim : 2

“İYİ Kİ FERDİ TAYFUR HAYRANI OLMUŞUM”

Ünlü “Şarkılarının girişi, sesi her zaman beni etkiliyor. Her şarkısı ezberimdedir. Bu bir hastalık gibi bir şey, dinlemediğinde insanın dinleyesi geliyor. İyi ki Ferdi Tayfur hayranı olmuşum, onun yolundan gitmeyi düşünüyorum. Yaklaşık 6-7 aydır saz çalıyorum. Ferdi Tayfur'un şarkılarını dinleyerek, dikkatli bir şekilde saz çalmayı öğrendim. Başka bir şarkıyı severek çalmam ama Ferdi Tayfur şarkısı olduğunda direkt çalarım” dedi.

Hastane Önünde ‘Ferdi Tayfur’ Nöbeti! Gömleği, Saçı Aynısı, Her Şarkısı Ezberinde, 6 Yıldır Sadece Onu Dinliyor - Resim : 3

“KARAKTERİ ÇOK MÜTEVAZI BİR İNSAN”

“Derbeder filmini 10 15 kez izlemişimdir. Bu bir hastalık, insan vazgeçemiyor” diyen Ünlü, şunları söyledi: Röportajlarından izlediğim kadarıyla karakteri çok mütevazı bir insan. Kendisini çok seviyorum. 5 dakika da olsa kendisiyle tanışmak isterim.

Hastane Önünde ‘Ferdi Tayfur’ Nöbeti! Gömleği, Saçı Aynısı, Her Şarkısı Ezberinde, 6 Yıldır Sadece Onu Dinliyor - Resim : 4

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Kaynak: İHA

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