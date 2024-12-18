2022'de Çocuk Sahibi Olmuştu: Adriana Lima Evlendi

Dünyaca ünlü Brezilyalı süper model Adriana Lima, hayatının en özel anlarından birini takipçileriyle paylaştı. 43 yaşındaki yıldız, partneri Andre Lemmers ile evlendiğini, büyüleyici yüzüklerinin fotoğrafıyla birlikte duyurdu.

Salı günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Resmi olarak Bayan Lima Lemmers AKA Limers" notunu düşen Adriana, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Bu açıklamasına çöl manzarasında çekilmiş romantik bir fotoğraf eşlik ediyordu.

Adriana ve Andre’nin ilişkisi, 2021’in başlarında başlamış ve ikili ilk kez aynı yıl Venedik Film Festivali’nde bir çift olarak kırmızı halıda boy göstermişti. O günden bu yana aşklarını gözlerden uzak, ancak tutkuyla yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz yıl ailelerini genişletti.

Adriana, Ağustos 2022’de Andre’den olan ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Cyan Lima Lemmers adını verdikleri bebekleri, hem annesinin hem de babasının soyadını taşıyor. Çifte yakın bir kaynak, bu ismin tropik bölgelerdeki suyun eşsiz maviliğinden esinlenildiğini söyledi.

VİCTORİA'S SECRET'A DÖNÜŞ MÜJDESİ

Victoria’s Secret’ın ikonik meleklerinden biri olarak tanınan Adriana, kariyerine dair büyük bir geri dönüş müjdesi de verdi. Uzun bir aradan sonra, 2024 yılında markanın melek kanatlarını yeniden takacağını duyurdu. Lima, moda dünyasındaki hakimiyetini, Giorgio Armani, Louis Vuitton ve Christian Dior gibi dev markalarla yaptığı iş birlikleriyle sağlamlaştırmıştı.

Adriana’nın eşi Andre Lemmers, film yapımcılığı alanında tanınan bir isim. Çiftin yaşam tarzı her ne kadar sade ve gözlerden uzak gibi görünse de Adriana, iş hayatındaki başarısıyla da adından söz ettiriyor. MiLu Entertainment'ın CEO’su olarak faaliyet gösteren ünlü model, aynı zamanda Hollywood Gang Productions’ın bir ortağı.

SİYASİ GÖRÜŞLERİ DEĞİŞTİ

Adriana, yıllar içinde kişisel görüşlerinde de değişimler yaşadı. 2006 yılında yaptığı bir röportajda evlilik dışı ilişkilere ve kürtaj konusuna dair açıklamalarıyla tartışma yaratmıştı. Ancak 2023’te yaptığı bir açıklamayla, LGBTİ+ ve kadın hakları konusunda bir müttefik olarak kabul edilmekten gurur duyduğunu belirtti.