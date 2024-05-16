Victoria's Secret'ın ikonik meleklerinden göz kamaştıran dönüş: Tarih belli oldu...

Victoria's Secret'ın ikonik defilesi, yenilenmiş bir formatla geri dönüyor. Adriana Lima, Heidi Klum, Alessandra Ambrosio ve daha birçok eski modellerin podyumda yer alacağı defile için tarih verildi.

Victoria's Secret'ın ikonik meleklerinden göz kamaştıran dönüş: Tarih belli oldu...

Victoria's Secret defilesinin geri dönüşü, moda dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Sosyal medyada da geniş yankı bulan bu gelişme, defileye olan ilgiyi artırdı.

'GERÇE DIŞI' GÜZELLİK STANDARTLARINDAN VAZGEÇİYOR

Victoria's Secret, geçmişte eleştirilere maruz kaldığı "gerçek dışı güzellik standartları"ndan uzaklaşarak, farklı beden tiplerine ve etnik kökenlere sahip modelleri podyumda buluşturacak.

Eskiden tek bir büyük defile şeklinde düzenlenen etkinlik, artık farklı formatlarda karşımıza çıkacak. Bu formatlar arasında küçük defileler, özel etkinlikler ve dijital yayınlar yer alabilecek. Ayrıca, Victoria's Secret, defileyle birlikte marka kimliğini de yenileyecek. Daha modern, kapsayıcı ve günümüzün ruhuna uygun bir imaj çizmeyi hedefliyor.

PODYUMDA FIRTINA GİBİ ESECEKLER

Adriana Lima, Heidi Klum, Alessandra Ambrosio ve daha birçok eski "melek"in podyumda yer alacağı defile, sonbaharda gerçekleşecek.

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