Apar Topar Ameliyata Alınmıştı... Ferdi Tayfur'un Küs Olduğu Kızından İlk Açıklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşadığı evde aniden fenalaşan ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur Muğla'nın Menteşe ilçesinde özel bir hastanede tedavi altına alınmış daha sonra düzenli kontrollerini gerçekleştiren özel doktorunun talebi üzerine ambulans uçak ile Antalya'ya sevk edilmişti.

Ferdi Tayfur'un kaldırıldığı hastanenin başhekimi sanatçının son durumu hakkında bilgi vermişti. Başhekim yaptığı açıklamada "Sanatçımız Ferdi Tayfur genel durum bozukluğu, düşkünlük ve nabzın düşmesi sonucu hastanemizde tedavi altına alındı. Şu an için sağlık durumu oldukça iyi. Kalp operasyonu ve böbrek nakli geçirdi. Bunların üzerine hastamızın genel düşkünlüğü ortaya çıkması ciddiye alınabilecek bir sonuçtu. İlgili hekimlerimiz yoğun bakımda tedavi altına aldı. Biraz önce yanına gittim. Bilinci açık ve kendisiyle sohbet ettim. Güzel haberler vereceğine söz verdi. 1-2 güne servise alınacağını, birkaç güne de taburcu edeceğimizi umuyoruz" demişti.

Ferdi Tayfur'un basın danışmanlığını yapan Şirin Gözalıcı da ameliyatın başarılı bir şekilde geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurmuştu.

Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur Aydın arasında çıkan soyadı tartışmamasının ardından babasına küs olan Tuğçe Tayfur’dan açıklama geldi.

KÜS OLDUĞU KIZINDAN İLK PAYLAŞIM

Usta sanatçının küs olduğu kızı şarkıcı Tuğçe Tayfur, babasının hastaneye kaldırılmasının ardından Instagram hesabından açıklama yaptı.

Tayfur, ''Ben yaklaşık 6-7 aydır Ferdi Bey adına verilmiş kararları sizler gibi avukatı aracılığıyla sosyal medyadan öğreniyorum. Buna şu an rahatsızlığı da dahil. Necla Hanım ne kadar bir şeyleri kenara bırakıp sonuç da sağlık bu öğrenmeye çalışsa da herhangi bir cevap alamamıştır. O yüzden siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz. Allah nerde sağlık bekleyen, şifa bekleyen birileri varsa yardımcısı olsun'' dedi.

Kaynak: Haber Merkezi