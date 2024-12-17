Rapçi Drake'ten İlginç Yarışma! Kendisine Benzeyenlere 10 bin dolar dağıttı

14 Aralık günü, Toronto’da düzenlenen etkinlik büyük bir ilgi gördü. "Drake’e en çok kim benziyor?" sorusuna cevap arayan bu yarışmaya, Kanada’nın dört bir yanından insanlar akın etti. Katılımcılar, Drake’in imzası haline gelen tarzını, jestlerini ve hatta mimiklerini en iyi şekilde yansıtarak jüriyi etkilemeye çalıştı. "Kot Drake"ten "Boston Drake"e kadar yaratıcı lakaplarla sahneye çıkan yarışmacılar, eğlenceli anlara imza attı.

Drake bu tuhaf etkinliğe sadece hayranlıkla izlemekle yetinmedi. Yarışma öncesi ödül havuzuna cömert bir bağış yaparak hayranlarını şaşırttı. Kazananın belirlenmesini sabırsızlıkla bekleyen ünlü rapçi, yarışmayı sosyal medya hesaplarından canlı olarak paylaşmayı da ihmal etmedi.

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KAZANAN 'KIZ DRAKE'

Yarışmanın sonunda jüri, Makayla Chambers adlı genç kadını büyük ödüle layık gördü. Hayranlarının "Kız Drake" adını taktığı Makayla, ünlü rapçiye olan benzerliğiyle dikkat çekti ve 10 bin dolarlık para ödülünü kazanarak günü taçlandırdı.

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Drake yarışmadan sonra sosyal medya hesabında paylaştığı videolara "Bu şehri seviyorum" notunu düştü. Hayranlarına olan sevgisini bir kez daha gösteren Drake, Toronto’nun onun için her zaman özel bir yer olduğunu ifade etti.

38 yaşındaki ünlü rapçi, doğup büyüdüğü şehri sadece müzik kariyerinde değil, kişisel hayatında da sık sık öne çıkarıyor. Bu yarışma da onun hayranlarıyla olan güçlü bağını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: Haber Merkezi