Müge Anlı Ödül Konuşması Sonrasında İtiraf Etti! ‘Çağla Şikel Benim Hayatımda…’

Pantene Ödül Töreni’nde yaptığı konuşma sonrası Çağla Şıkel’i hedef gösterdiği iddia edilen Müge Anlı, iddialara yanıt verdi. Anlı “Çağla Şikel benim hayatımda tanıdığım en zeki kadınlardan biridir, en sevdiğim insanlardan birisi ” dedi.

Müge Anlı Ödül Konuşması Sonrasında İtiraf Etti! ‘Çağla Şikel Benim Hayatımda…’

Geçen yıl “Artık ödül almak istemiyorum” diyen ve bu yıl 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde "Meslekte 35. yıl" ödülüne layık görülen ünlü sunucu Müge Anlı’nın sahnedeki konuşması sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu.

Müge Anlı Ödül Konuşması Sonrasında İtiraf Etti! ‘Çağla Şikel Benim Hayatımda…’ - Resim : 1

“ÖDÜL ALMA ŞANSIMIZ OLMUYOR”

Müge Anlı, ödülünü alırken yaptığı konuşmasında “Geçtiğimiz yıllarda bu yarıştan çekildiğimi açıklamıştım. Bunun çok çeşitli sebepleri var ama nedenlerinden biri de aralarında Çağla Şikel'in de bulunduğu değerli dostlarımın 'Müge çok farklı bir iş yapıyor, biz onunla aynı kategoride yarışınca ödül alma şansımız olmuyor” ifadelerini kullanmıştı.

Müge Anlı Ödül Konuşması Sonrasında İtiraf Etti! ‘Çağla Şikel Benim Hayatımda…’ - Resim : 2

Anlı’nın bu sözlerinin aynı zamanda gecenin sunuculuğunu da yapan Çağla Şıkel’e olduğu iddia edilmişti. Müge Anlı, sosyal medyanın gündemine oturan konuşmasının ardından ortaya atılan ‘Çağla Şıkel’ iddialarına programında yanıt verdi.

“ÇAĞLA, TANIDIĞIM EN ZEKİ KADINLARDAN BİRİ”

Anlı, şunları söyledi: Bazı insanlar konuşulanı anlamıyor, benim hayatımda en sevdiğim insanlardan birisi de Çağla Şikel'dir. 'Müge Anlı, Çağla Şikel'e laf söyledi' diyorlar, Çağla Şikel benim hayatımda tanıdığım en zeki kadınlardan biridir.

Öte yandan gündem olan iddialara ilişkin Çağla Şıkel’den hiçbir açıklama gelmedi.

Müge Anlı’dan ‘Çağla Şıkel’ İtirafı! Pantene Altın Kelebek Ödülleri’ne Damga VurduMüge Anlı’dan ‘Çağla Şıkel’ İtirafı! Pantene Altın Kelebek Ödülleri’ne Damga VurduMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

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