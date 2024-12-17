Diddy Skandalında Yeni Perde! 'İşin Arkasında Hükümet Var'

ABD'li rapçi Diddy'nin çocuklara yönelik de olmak üzere sistematik cinsel istismar, fuhuş ağı kurma, tehdit, şantaj ve insan kaçakçılığı gibi pek çok suçla karşı karşıya kalması tüm dünyayı dehşete düşürdü. "Müzik dünyasının Epstein vakası" denen olayın, rapçinin eski kız arkadaşı olan şarkıcı Cassie Ventura'nın şikayetiyle patlak vermesiyle Diddy tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rapçinin mayısta görülecek davasının sonucu merakla beklenirken, şimdi de hükümete yönelttiği suçlama gündem oldu.

Diddy'nin 2016 yılında Intercontinental Otel'in güvenlik kameralarınca kaydedilen, Cassie Ventura'ya karşı fiziksel saldırısının ispatlandığı görüntüler geçen yıl basında yer bulmasıyla infial yarattı. New York'ta tutuklu bulunan Diddy, bu görüntüleri basına hükümetin sızdırdığını ve bunun amacının kendisinin itibarına zarar vermek olduğunu iddia etti.

'SUÇLAMAYA İLİŞKİN KANITI YOK'

Davaya bakan yargıç Arun Subramanian ise "Sean Combs (Diddy) sızıntının en muhtemel kaynağının hükümet olduğunu savunuyor ancak bu sonuca varmak için herhangi bir sağlam dayanak göstermiyor." görüşünü vererek suçlamayı reddetti. Federal savcılar da mahkemeye gönderdikleri bir mektupta "CNN tarafından yayınlanmadan önce videoya sahip olmadıklarını" belirterek iddiayı yalanladı.

Diddy'nin avukatları ise hakimin kararı hakkında yorum yapmayı reddetti.

Kaynak: Haber Merkezi