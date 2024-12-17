Karayipli Hostes Angelique Angarni-Filopon'un Hikayesi: 34 Yaşında Fransa Güzeli Oldu, Rekor Kırdı

Fransa’nın prestijli güzellik yarışması Miss France 2025 yılı için alışılmışın dışında bir zaferle tarihe geçti. 34 yaşındaki uçuş görevlisi Angelique Angarni-Filopon, hem yaşını hem de güzellik anlayışındaki tabuları geride bırakarak Fransa Güzeli unvanını kazandı. Martinik adasından gelen bu etkileyici kadın yalnızca güzelliğiyle değil, taşıdığı anlamlarla da iz bıraktı.

Angelique’in zaferi Miss France yarışmasının 2022’de yaptığı önemli kural değişikliğinin ardından geldi. O yıl 24 yaş sınırı kaldırılmış, evli kadınların ve annelerin de yarışmaya katılması serbest bırakılmıştı. Yıllardır gençlik ve belirli bir bedensel standarda dayalı güzellik anlayışıyla eleştirilen yarışma, bu değişiklikle yeni bir dönemin kapılarını aralamıştı. Angélique ise bu dönemin ilk büyük sembollerinden biri oldu.

Yarışma gecesi, batı Fransa’nın Poitiers kentinde düzenlenen finalde Angelique, yalnızca jüriyi değil, izleyen milyonları da kendine hayran bıraktı. Altın rengi elbisesiyle sahnede adeta ışıldayan genç kadın, ödülü kabul ederken yaptığı konuşmada duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Bu tacı yalnızca kendim için değil, Martinik için, diasporam için ve bir zamanlar çok geç olduğu söylenen tüm kadınlar için taşıyorum.”

Bu gönderiyi Instagram'da gör Miss France Officiel (@missfranceoff)'in paylaştığı bir gönderi

BEKLENMEDİK ANDA GELEN ZAFER

Angelique, zaferin kendisi için de büyük bir sürpriz olduğunu itiraf etti. Yarışmanın başından itibaren diğer rakiplerini izlerken “Evet, onlar çok güzel” dediğini ve kazanma şansının giderek azaldığını düşündüğünü belirtti. Ancak bu süreçte kendi kendine “Bu deneyim bile başlı başına bir ödül” diyerek motive olmuştu.

Final gecesinde sahne alan 30 yarışmacı arasında doktorlar, diş hekimleri ve diğer farklı meslek gruplarından kadınlar da yer alıyordu. Kadınlar mayo, yöresel kıyafetler ve balo elbiseleriyle jürinin karşısına çıktı. Bunun yanı sıra country, 90’lar müziği, salsa ve Mozart gibi farklı türlerde performanslar sergileyerek yeteneklerini de gösterdiler.

Miss France 2025 : Angélique Angarni-Filopon émue de revoir son sacre dans #BonjourLaMatinaleTF1 pic.twitter.com/1eb26lTBrZ — TF1Info (@TF1Info) December 17, 2024

FIRSATLAR PEŞ PEŞE GELİYOR

Miss France tacını kazanan Angelique, önümüzdeki yıl boyunca yalnızca unvanının değil, beraberinde getirdiği fırsatların da tadını çıkaracak. Kendisine Paris’in ünlü Zafer Takı yakınlarında bir daire tahsis edilecek, ayrıca 60 bin euro'ya kadar para ödülü ve sponsorlardan çeşitli hediyeler alacak.

Félicitations à #Angélique Angarni-Filopon, que je trouve personnellement magnifique, charismatique, élégante et éloquente. Elle exercera certainement son rôle à merveille. Je lui souhaite d’être plus forte que la haine des gens qui n’ont rien à faire de leurs journées. pic.twitter.com/1oRIso9jTV — Marie⁷ (@MaryL_PFrench) December 15, 2024

Angelique bu süreçte yalnızca bir güzellik kraliçesi olarak değil, aynı zamanda kadınlara ilham veren bir figür olarak da sahnede olacak. Yarışma sonrasında altın rengi elbisesiyle Eyfel Kulesi yakınlarında verdiği pozlar ve Instagram hesabında paylaştığı röportaj videosu onun bu hikayeyi daha geniş bir kitleyle paylaşma arzusunun bir göstergesi.

Miss France yarışması bir yandan Angelique’in zaferiyle yeni bir güzellik anlayışına kapı aralarken, diğer yandan dünya genelinde güzellik yarışmalarına yönelik eleştirilerin arttığı bir döneme denk geldi. Örneğin birkaç gün önce Hollanda’da düzenlenen Miss Netherlands yarışması, organizatörler tarafından “gerçekçi olmayan güzellik standartlarına” tepki olarak 35 yılın ardından sonlandırılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi