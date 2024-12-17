Buse Tosun Çavuşoğlu Dünyada Yılın Kadın Güreşçisi Seçildi

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu 2024 yılının dünya genelinde en iyi kadın güreşçisi seçildi. Türk güreşçi bu yıl Avrupa şampiyonluğu da kazanmıştı.

Buse Tosun Çavuşoğlu Dünyada Yılın Kadın Güreşçisi Seçildi

Dünya Güreş Birliği (UWW) kadınlar, erkekler serbest stil ve grekoromende yılın güreşçilerini duyurdu.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar 68 kiloda bronz madalya kazanan son dünya şampiyonu milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu ‘dünyanın en iyi kadın güreşçisi’ seçildi.

Çavuşoğlu bu yıl kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu da kazanmıştı.

Buse Tosun Çavuşoğlu Dünyada Yılın Kadın Güreşçisi Seçildi - Resim : 1

Erkekler serbest stilde Gürcü Geno Petriashvili, grekoromendeyse Japon Nao Kusaka yılın güreşçisi olarak belirlendi.

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Kaynak: AA

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