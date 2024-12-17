Kızıl Goncalar’da Sürpriz Veda! Herkes Gitsin Diye Bekliyordu Ama Gidişi Herkesi Ağlattı

Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde 3 ödül birden alan ekranların sevilen dizisi Kızıl Goncalar’ın son bölümü sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Dizide Cüneyt Efendi karakterinin ‘acımasız’ babası Vahit rolünü canlandıran ünlü oyuncu Tolga Tekin’in sahneleri tepki topladı. Vahit öldü mü? Ünlü oyuncu diziye veda mı etti? İşte herkesin konuştuğu bölümün detayları…

VAHİD ÖLDÜ MÜ?

Kızıl Goncalar’ın önceki bölümlerinde elinin kesildiği sahne ile herkesi hayrete düşüren Vahit karakteri, ekrana gelen son bölüme damga vurdu. Bir önceki bölümde bıçaklanan ve denize atılan Vahid’e ne olduğunun cevabı dört gözle beklenirken, dünkü bölüm herkesi şoke etti. Başarılı oyuncu Tolga Tekin’in diziye veda ettİ.

Ömür Atay’ın yönettiği, Necati Şahin’in yazdığı Gold Film imzalı dizinin son bölümünden sonra sosyal medyada “Kızıl Goncalar Vahid öldü mü?” sorusu araştırılmaya başlandı.

“BİR ŞEYTANI OYNUYORSUNUZ”

Tolga Tekin, canlandırdığı ‘Vahid’ rolü için “Hayatımda oynadığım en zor roldü. Bir şeytanı oynuyorsunuz. Bir süre sosyal medyadan Kızıl Goncalar'ı da x'leyeceğim. Çünkü Vahid büyük bir ağırlık yaptı bana. Rüyalarıma girdi” değerlendirmesini yaptı.

Kızıl Goncalar son bölüm sonrası seyirciden Tolga Tekin'e övgü yağdı.

Kaynak: Haber Merkezi