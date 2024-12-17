Ahmet Kaya İntihalinden Sonra Adele'e Bir Şok Daha: Brezilya Yasakladı

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele bir kez daha intihal suçlamalarıyla gündemde. Daha önce Ahmet Kaya’nın 'Acılara Tutunmak' şarkısına benzerliğiyle tartışma yaratan Million Years Ago bu kez Brezilya’yı karıştırdı. Brezilyalı bir bestecinin şikayeti üzerine mahkeme, şarkının tüm dünyada yayından kaldırılmasına karar verdi.

SAMBA KLASİĞİNDEN İNTİHAL İDDİASI

Olay Brezilyalı besteci Toninho Geraes’in Adele’in 2015 tarihli şarkısında intihal yapıldığı iddiasıyla başladı. Geraes, Adele’in Million Years Ago şarkısının, Brezilyalı sanatçı Martinho da Vila’nın 1995’te yayımlanan Mulheres (Kadınlar) adlı samba klasiğinden esinlendiğini değil, doğrudan alındığını savunuyor.

Şikayet üzerine Brezilyalı yargıç Victor Torres şarkının uluslararası çapta yayından kaldırılmasına yönelik ihtiyati tedbir kararı verdi. Bu, Brezilya müzik endüstrisi için bir dönüm noktası olarak görülüyor. Geraes’in avukatı Fredimio Trotta, AFP’ye verdiği demeçte “Bu karar, Brezilya melodilerinin sıklıkla kopyalandığı uluslararası müzik dünyasında bir uyarı niteliğinde. Bundan sonra yabancı şarkıcılar ve plak şirketleri daha dikkatli olacak” ifadelerini kullandı.

Trotta, radyo, televizyon ve dijital müzik platformlarının Brezilya’daki bu karar hakkında bilgilendirileceğini, uluslararası yayıncılara da uyarılar yapılacağını belirtti.

DAVALIK OLDU

Toninho Geraes, Adele ve şarkının yapımcılarına telif hakkı kaybı nedeniyle 160.000 dolarlık manevi tazminat talebiyle dava açtı. Ayrıca, şarkıdaki söz yazarlığı için de hak talebinde bulundu. Davanın sonucunun uluslararası müzik endüstrisinde büyük bir yankı uyandırması bekleniyor.

Sony Brezilya ve Universal Music Brezilya ise sessizliğini koruyor. Şirketler, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

AHMET KAYA TARTIŞMASI YİNE ALEVLENDİ

Bu olay, Adele’in 2015 yılında yaşadığı bir başka intihal suçlamasını yeniden hatırlattı. O dönemde Türkiyeli hayranları, Million Years Ago şarkısının Ahmet Kaya’nın 1985 yılında yayımladığı Acılara Tutunmak şarkısıyla büyük benzerlik taşıdığını iddia etmişti.

Tartışmalar Türkiye’de oldukça büyürken, Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, “Adele gibi bir dünya starının böyle bir şey yapması mümkün değil” demişti. Ancak bu açıklama bile tartışmaları dindirmemişti.

Brezilya, telif haklarını koruma konusunda dünyanın en önemli yasalarından birine sahip. Ülke, 1886’da imzalanan ve uluslararası koruma sağlayan Bern Sözleşmesi’ne taraf. Bu nedenle alınan bu mahkeme kararı, Adele’in kariyerinde önemli bir dönüm noktası yaratabilir.

Kaynak: Haber Merkezi