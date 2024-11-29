TikTok'tan 'Güzellik Filtreleri' Kararı

TikTok, gençlerin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle 18 yaş altındaki kullanıcıların güzellik filtrelerine erişimini sınırlama kararı aldı. Şirket, bazı görünüm değiştirici efektlerin küresel çapta kısıtlanacağını duyurdu. Son yıllarda sosyal medya platformlarında hızla popülerleşen bu filtreler, gençler arasında vücut algısını olumsuz etkileyebiliyor ve ruhsal sorunlara yol açabiliyor. TikTok, bu tür filtrelerin genç kullanıcılar üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla yeni düzenlemeler getirecek.

Chip'in haberine göre, TikTok, gençler üzerindeki güzellik filtrelerinin etkileri hakkında daha fazla bilgi sunmayı ve içerik üreticilerine yönelik rehberliklerini güncellemeyi planlıyor. Ancak bu düzenlemelerin nasıl ve ne şekilde uygulanacağı şu an için belirsizliğini koruyor.

16 MİLYON HESAP KAPATILIYOR

Ayrıca TikTok, her ay dünya çapında 13 yaşından küçük olduğu tespit edilen yaklaşık altı milyon hesabı kaldırıyor. Şirket, bu yaş grubundaki kullanıcıları belirlemek için makine öğrenimi teknolojilerini kullanma yöntemlerini de araştırmaya devam ediyor.

Kaynak: Chip