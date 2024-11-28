Akılalmaz Keşif! Tam 35 Bin Yıllık! Hiç Bozulmamış

Sibirya’da bilim insanlarının yeni keşfi, herkesi hayrete düşürdü. Yaklaşık 35 bin yıl öncesine ait kılıç dişli kedi mumyasının nasıl bunca yıl bozulmadığı merak konusu oldu.

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Akılalmaz Keşif! Tam 35 Bin Yıllık! Hiç Bozulmamış

Sibirya’da bir araştırma yapan bilim insanları, kılıç dişli bir kedi türü olan ‘Homotherium latidens’a ait yavru mumyası keşfetti.

Yaklaşık 35 bin yıl önce yaşamış olduğu tahmin edilen bir kılıç dişli kedi yavrusunun neredeyse kusursuz şekilde korunmuş olması ise hayrete düşürdü.

Akılalmaz Keşif! Tam 35 Bin Yıllık! Hiç Bozulmamış - Resim : 1

DNA ANALİZİ YAPILACAK

Bilim insanları, mumyanın şimdiye kadar Asya’da keşfedilmiş ilk ‘kılıç dişli kedi mumyası’ olduğunu ve türün Pleistosen dönemde Avrasya'nın geniş bölgelerine yayıldığını kanıtladığını söyledi. Yavru mumyaya ilişkin detaylı bilginin yapılacak DNA analizleri sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi.

Akılalmaz Keşif! Tam 35 Bin Yıllık! Hiç Bozulmamış - Resim : 2

Kaynak: DHA

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