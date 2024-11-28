LG, Akıllı Telefon Pazarından Tamamen Çekildi!

Patent haklarını Çinli teknoloji devi Vivo'ya satan LG Electronics, mobil sektörle bağlarını kopardı. Satış, video sinyali sıkıştırma gibi kritik teknolojilere yönelik 46 standart patenti kapsıyor.

LG, Akıllı Telefon Pazarından Tamamen Çekildi!

Akıllı telefon pazarının bir dönem önde gelen isimlerinden olan LG Electronics, 2021 yılında tarihi bir karar alarak mobil pazardan çekilmişti. O tarihten itibaren sektörde faaliyetlerini sürdüren Güney Koreli teknoloji devi, pazardan tamamen çekildiğini açıkladı. Pazarda tutunamayan LG, tüm patent haklarını Çinli teknoloji şirketi Vivo'ya sattı.

LG, Akıllı Telefon Pazarından Tamamen Çekildi! - Resim : 1

PATENTLERİNİ SATTI

LG, Vivoya 46 ABD standart patentini satarken, bunların çoğunun video sinyali sıkıştırma için gerekli kodeklere yönelik standart patentler. Kodekler, dijital video ve sesi sıkıştıran ve açan teknolojiler olduğu belirtildi. Özellikle, söz konusu 46 patent, video işlemenin verimliliğini ve kalitesini artırmak için kritik olan çerçeve içi tahmin, çerçeveler arası tahmin, dönüşüm kodlaması, hareket vektörü tahmini, kroma formatı, afin hareket tahmini, bit akışı sinyal işleme ve yüksek frekanslı sıfırlama gibi bir dizi temel teknoloji alanını kapsıyordu.

LG, Akıllı Telefon Pazarından Tamamen Çekildi! - Resim : 2

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