Apple'dan Yeni Karar: SIM Kartlar Tarihe Karışacak

Apple'ın önümüzdeki yıl birçok ülkede iPhone'lardaki fiziksel SIM kart yuvasını kaldırmayı planladığı iddia edildi.

T24'ün aktardığına göre, The Information'da yayınlanan "iPhone 17 Air" raporunda şirketin ABD'de ürettiği telefonlarda iPhone 14'ten iPhone 16'ya kadar olan modellerde SIM kart yuvasının bulunmadığı, bunun yerine eSIM teknolojisine geçildiği belirtildi. Rapora göre önümüzdeki eylül ayında piyasaya çıkması beklenen iPhone 17 serisiyle birlikte diğer ülkelerde satışa sunulacak telefonlarda da SIM kart yuvası olmayacak.

Kaynak: T24