Apple'dan Yeni Karar: SIM Kartlar Tarihe Karışacak

Apple, önümüzdeki yıl iPhone 17 serisiyle birlikte fiziksel SIM kart yuvasını kaldırmayı ve yalnızca eSIM teknolojisine geçmeyi planlıyor. iPhone 17'nin gelecek yıl eylül ayında piyasaya çıkmasıyla, diğer ülkelerde de aynı değişiklik yapılacak ve fiziksel SIM kart yuvası olmayan iPhone'lar satışa sunulacak.

Son Güncelleme:
Apple'dan Yeni Karar: SIM Kartlar Tarihe Karışacak

Apple'ın önümüzdeki yıl birçok ülkede iPhone'lardaki fiziksel SIM kart yuvasını kaldırmayı planladığı iddia edildi.

T24'ün aktardığına göre, The Information'da yayınlanan "iPhone 17 Air" raporunda şirketin ABD'de ürettiği telefonlarda iPhone 14'ten iPhone 16'ya kadar olan modellerde SIM kart yuvasının bulunmadığı, bunun yerine eSIM teknolojisine geçildiği belirtildi. Rapora göre önümüzdeki eylül ayında piyasaya çıkması beklenen iPhone 17 serisiyle birlikte diğer ülkelerde satışa sunulacak telefonlarda da SIM kart yuvası olmayacak.

iPhone Kullananlar Endişeli... Telefonlardan Tuhaf Sesler Gelmeye BaşladıiPhone Kullananlar Endişeli... Telefonlardan Tuhaf Sesler Gelmeye BaşladıBilim - Teknoloji

iPhone'un Yeni Modelinin Tasarımı Sızdı: Bir Yönüyle Hepsinden Farklı...iPhone'un Yeni Modelinin Tasarımı Sızdı: Bir Yönüyle Hepsinden Farklı...Bilim - Teknoloji

Kaynak: T24

Etiketler
Apple iPhone
Son Güncelleme:
Yeni Gezegen Keşfedildi: Dünyadan Daha Genç Yeni Gezegen Keşfedildi, Dünyadan Daha Genç!
Yaş Sınırı Tartışması Büyüyor... 'Yasa Aceleyle Geçmesin, Ertelensin' Yaş Sınırı Tartışması Büyüyor
e-Devlet’e Yeni Özellik Geldi! Artık Daha Kolay Olacak e-Devlet’e Yeni Özellik Geldi! Artık Daha Kolay Olacak
Kombi Su Basıncı Düştü mü? Tesisatçıya Gerek Kalmadan 4 Adımda Sorunu Çözün Kombi Su Basıncı Düştü mü? Tesisatçıya Gerek Kalmadan 4 Adımda Sorunu Çözün