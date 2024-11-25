Yaş Sınırı Tartışması Büyüyor... 'Yasa Aceleyle Geçmesin, Ertelensin'

Büyük sosyal medya platformlarının temsilcileri, Avustralya Parlamentosu’nda 16 yaşından küçük çocukların sitelere girişini yasaklayan yeni yasaların bu hafta aceleyle geçirilmek yerine en azından gelecek yıla ertelenmesi gerektiğini savundu.

Digital Industry Group Inc. (DIGI) Genel Müdürü Sunita Bose, Pazartesi günü Avustralya Senatosu komitesinde düzenlenen oturumda bu konuda soruları yanıtladı. Bose, yaş doğrulama teknolojilerinin hükümet tarafından yapılan değerlendirmesinin Haziran ayında tamamlanmasını beklemenin daha sağlıklı bir yaklaşım olacağını belirtti.

Sunita Bose, Parlamentonun acele karar almaması gerektiğini ifade ederek, “Parlamentodan bu hafta nasıl işleyeceğini bilmeden bir yasa tasarısı geçirmesi isteniyor” dedi.

50 MİLYON DOLARA KADAR CEZA GELEBİLİR

Önerilen yasa, çocukların hesap sahibi olmalarını önlemek için platformlara katı kurallar getiriyor. Sistemik ihlaller durumunda platformlara 50 milyon Avustralya dolarına (33 milyon dolar) kadar para cezası verilmesi planlanıyor.

YASANIN MECLİSTEN GEÇMESİ BEKLENİYOR

Büyük partilerin desteğiyle yasa tasarısının Perşembe gününe kadar Parlamento’dan geçmesi bekleniyor. Yasa, onaylandıktan bir yıl sonra yürürlüğe girecek ve sosyal medya platformlarına kullanıcı mahremiyetini koruyacak teknolojik çözümler geliştirmeleri için süre tanıyacak.

YAŞ SINIRI UYGULAMASINDA AÇIKLAR VAR

Platformların yaş sınırını 13 olarak belirlemesine rağmen uygulamada eksiklikler olduğu belirtildi. Muhalefet Senatörü Ross Cadell, 10 yaşındaki üvey oğlunun 8 yaşından itibaren Instagram, Snapchat ve YouTube hesaplarına sahip olabildiğini ifade etti.

DIGI Genel Müdürü Bose, yaş sınırı uygulamalarının sektörün geliştirmesi gereken bir alan olduğunu kabul etti.

YASAĞIN OLASI SONUÇLARI ENDİŞE YARATIYOR

Bose, önerilen sosyal medya yasağının, bazı çocukları sosyal çevrelerinden izole edebileceği ve daha az güvenli, karanlık çevrimiçi platformlara yönlendirme riski taşıdığı uyarısında bulundu.