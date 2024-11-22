iPhone'un Yeni Modelinin Tasarımı Sızdı: Bir Yönüyle Hepsinden Farklı...

AppleTrack isimli YouTube kanalı tarafından paylaşılan bilgilere göre, iPhone 17 Slim modeli çift kamera kurulumuyla gelecek. Fakat, bu kamera adasının yerleşimi diğer modellerden bir hayli farklı olacak. Burada yatay ve merkezi olarak hizalanmış bir tasarımın yer alması bekleniyor.

KALINLIĞI 6 MM

iPhone 17 Slim’in farklı tasarımına karşın, serinin diğer modellerinde ise herhangi bir değişikliğin yapılması şimdilik söz konusu değil. Bu son sızıntıyla birlikte, seriye katılacak yeni modelin tek bir kamerayla geleceği yönündeki iddiaların büyük oranda geçerliliğini yitirdiği belirtiliyor. Sadece bunlarla sınırlı değil. Daha önce ortaya çıkan raporlar, iPhone 17 Slim telefon 6 mm kalınlığa sahip olacağını iddia ediyor.

ŞİMDİYE KADARKİ EN İNCE İPHONE

Eğer bu söylenti gerçeği yansıtıyorsa, akıllı telefon şimdiye kadarki en ince iPhone modeli olarak tarihe geçecek. Telefonun, 1.299 ila 1.499 dolar aralığında fiyatlandırılması bekleniyor.