Sosyal Medya Bu Twitch Yayıncısını Konuşuyor! Üç Yıldır Kesintisiz Canlı Yayında

Dünya genelinde giderek popülerleşen Twitch yayıncılığından para kazanmak için gece gündüz yayın yapan kişiler sık sık gündeme gelirken, bu kez daha önce hiç duyulmamış sürede kesintisiz yayın yapan bir yayıncı sosyal medyada gündem oldu.

"Emilycc" kullanıcı adını kullanan genç kadının, Twitch'te Kasım 2021'den beri aralıksız yayın yaptığı fark edildi. Platformda aboneleri ve yayıncının ne kadar süre canlı yayında kaldığını işaret eden göstergeye göre Emily, tam üç yıldır kesintisiz yayın yapıyor.

TWITCH REKORU ONDA

Sosyal medyada ilgi çekmesinin ardından açıklama yapan Emily, haftanın yedi günü, günde 24 saat yayında olduğunu ve yemek yerken, duştayken ya da uyurken bile bilgisayarını asla kapatmadığını söyledi. Bu rakamla genç kadın, 1105 gün ile en uzun Twitch yayını rekorunu elinde tutuyor. İkinci sırada, ise 600 günden fazla bir süredir canlı yayın yapan "SweatyPedals" adlı yayıncı yer alıyor.

Emily, Twitch yayınına devam ederek platformdan kazanmayı hedeflediği parayla ev satın almak istediğini açıkladı.

'HANGİ İNTERNETİ KULLANIYORSUN?'

Sosyal medyada viral olan olayla ilgili kullanıcıları en çok şaşırtan şey ise Emily'nin ne kadar kuvvetli bir internet bağlantısı olduğuydu. Üç yıl boyunca herhangi bir kesinti yaşamadan yayınına devam etmesi kullanıcılar arasında "Hangi interneti kullandığını söylemelisin", "Benim her gün internetim kesiliyor, bu nasıl mümkün olabilir?" gibi yorumlara yol açtı.

Kaynak: Gerçek Gündem