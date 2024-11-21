1 Yılda 7. Kez Felaketi Yaşayan Ülkede Alarm! 50 Ev Tahliye Edildi

Aralık ayından itibaren, aktifliği artan İzlanda'nın güneybatısında Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ için yetkililer, bir uyarı yaptı.

Birkaç sarsıntının ardından gelen patlama sonucu yanardağın lav ve kül püskürttüğünü belirten yetkililer, Aralık 2023'ten bu yana yanardağdaki yedi patlama olduğunu belirtti.

İzlanda Meteoroloji Ofisi'nden yapılan açıklamada, Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağda dün yeniden patlama yaşandığı duyuruldu.

‘HAVAYOLLARI İÇİN TEHLİKELİ DEĞİL’ AÇIKLAMASI

Yetkililer, aynı zamanda yanardağın çevresinde 3 kilometre uzunlukta bir çatlağın oluştuğu da söyledi. Yetkililer, Grindavik kenti de dahil bazı bölgelerdeki gaz emisyonları konusunda uyarıda bulunurken, patlamanın havayolları için tehdit oluşturmadığı bilgisi paylaşıldı. Önlemlerin artırıldığı bölgede, yaklaşık 50 konut sakini tahliye edildi.

Kaynak: AA