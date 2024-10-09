Uraloğlu Sinyali Verdi: Discord'dan Sonra Sıra Twitch’te mi?

Discord’un kapatılmasının yankıları sürerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bir sosyal medya platformunun daha kapatılabileceğine yönelik sinyali verdi.

Uraloğlu, Discord'a yönelik erişim engelini getirildiğini hatırlatarak, başka bir yayın platformu olan Twitch ile ilgili de toplumu korumak için her türlü adımı atmaktan çekinmeyeceklerini belirtti.

Discord'un tamamen kapalı bir sistem olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Bizim güvenlik birimlerimiz orada her türlü sorgulamayı yapamıyorlar. Bize şikayet gelmesi olayında biz müdahil olabiliyoruz" şeklinde konuştu.

DISCORD’UN KAPATILMA NEDENİNİ AÇIKLADI

Discord gibi platformların toplum tarafından kapatılmalarının talep edildiğini dile getiren Uraloğlu, "Bugün bütün toplum kesimlerinde beraber hareket etmemiz gerekiyor. Discord'ta kendi bilgilerinin IP adresleri dahil bizim güvenlik birimlerimizle paylaşmayı reddettiği için biz erişim engeli getirdik" dedi.

“BÜYÜK BİR MEMNUNİYET VAR”

"Bazı şeyleri ancak öğrendiğimizde müdahale edebiliyoruz" diye konuşan Uraloğlu, her şeyi denetleme imkanlarına sahip olmadıklarını belirterek "Discord'u kapattık ve büyük bir memnuniyet var" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Gerçek Gündem