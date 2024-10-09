2024 Nobel Kimya Ödülü'nü Kazananlar Belli Oldu

2024 Nobel Kimya Ödülü sahibini buldu. Kimya alanında ödül, "bilgi-işlemsel protein tasarımı" alanındaki çalışmalarından dolayı David Baker ve "protein yapı tahmini"yle ilgili çalışmalarından dolayı Demis Hassabis ile John Jumper'a verildi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2024 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri kamuoyu ile paylaşıldı.

Açıklamaya göre, David Baker "bilgi-işlemsel protein tasarımı" alanındaki çalışmaları nedeniyle ödülün yarısının sahibi olurken, Demis Hassabis ve John Jumper da "protein yapı tahmini" alanındaki çalışmalarından ötürü ödülün diğer yarısına layık görüldü.

Hassabis ve Jumper'ın, proteinlerin karmaşık yapılarının tahmin edilmesi için "AlphaFold2" adlı bir yapay zeka modeli geliştirerek ödüle layık görüldüğü belirtilen açıklamada, Baker'ın, tamamen yeni tür proteinler inşa ederek bu ödülü aldığı belirtildi.

2023 Nobel Kimya Ödülü, kuantum noktalarının keşfi ve senteziyle ilgili çalışmalarından dolayı Moungi Gabriel Bawendi, Louis E. Brus ve Alexei I. Ekimov'a verilmişti.