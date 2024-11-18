iPhone Kullananlar Endişeli... Telefonlardan Tuhaf Sesler Gelmeye Başladı

Apple kullanıcıları iOS 18 güncellemesi sonrası cihazlarından garip sesler geldiğini ifade etti. ShiftDelete'de yer alan bilgilere göre; yeni işletim sistemi olan iOS 18 kullanıma başlandı. Güncelleme sonrası cihazlarda ses hatasının olduğu belirtildi.

TUHAF SESLER GELMEYE BAŞLADI

Reddit’teki birçok kullanıcı, daha önce hiç bu kadar yaygın ve tuhaf hatalarla karşılaşmadıklarını aktarırken, Apple’ın kalite kontrol süreçlerini sorgulamaya başladığını ifade etti. Kullanıcılar genel olarak cihazlardan garip sesler geldiğini ifade etti.

KULLANICILAR ENDİŞELİ

Arka planda herhangi bir uygulama açık olmamasına rağmen cihazlarından çeşitli konuşmalar aldığını söyleyen kullanıcıların durumun endişe verici olduğunu vurguladı. Bazı kullanıcılar, yaşanan sorunların donanımsal veya güvenlik açıklarına işaret edebileceğini iddia ederken, bazıları ise yalnızca hata olduğunu ifade etti.