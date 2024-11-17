Şoke Eden Yapay Zeka Araştırması! ChatGPT Shakespeare'den İyi Şiir Yazıyormuş...

Teknolojinin gelişmesiyle yapay zeka da daha komplike hale gelip birçok alanı domine etmeye başladı. Özellikle sanattaki rolü epey tartışılan yapay zekayla ilgili bir araştırma, bazı kişilerin ChatGPT'nin yazdığı şiirleri büyük şairlere tercih ettiğini ortaya çıkardı.

ABD'de Pittsburgh Üniversitesi’nde yürütülen çalışma, şiirlerin insan mı yoksa yapay zeka tarafından mı yazıldığının edebiyat uzmanı olmayan kişiler tarafından ayırt edilemediğini tespit etti. Araştırma, 14 Kasım’da Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

HERKES İNSANIN YAZDIĞINI DÜŞÜNDÜ

NTV'de yer alan habere göre; ChatGPT 3.5’ten, William Shakespeare, Emily Dickinson, Lord Byron ve T.S. Eliot gibi edebiyat tarihine adını yazdırmış şairlerin tarzında şiirler yazması istendi. Araştırmacılar, bu şiirlerden 10 tanesini seçerek bin 634 katılımcıya sundu. Katılımcılar, şiirlerin yapay zeka tarafından mı yoksa bir insan eliyle mi yazıldığını tahmin etmeye çalıştı.

Sonuçlar, yapay zeka şiirlerinin çoğunlukla insan eliyle yazılmış gibi algılandığını ortaya koydu. Çoğunlukla yapay zekanın eserlerinin insan elinden çıktığı düşünülürken, bir insanın yazma ihtimali en düşük görülen 5 metnin hepsinin imzası sohbet botuna aitti.

YAPAY ZEKA ŞİİRLERİ DAHA ÇOK BEĞENİLDİ

Farklı bir grupla şiirlerin estetik beğenisi de ölçüldü. 696 katılımcı, şiirleri kalite, duygu, ritim ve özgünlük gibi kriterlere göre puanladı. İlginç bir şekilde, yapay zeka şiirleri daha çok beğenildi. Ancak katılımcılar, şiirlerin yapay zeka tarafından yazıldığını bilince değerlendirme puanları düştü. Bununla birlikte, hiçbir bilgi verilmeden değerlendirilen grup, yapay zeka şiirlerini insanlara kıyasla daha fazla tercih etti.

Kaynak: NTV