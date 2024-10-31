Yapay Zeka Kullananlar Dikkat: ChatGPT'ye Büyük Zam İçin Tarih Verildi
Yapay zeka sohbet botu ChatGPT, Türkiye'deki kullanıcılara yönelik olarak Katma Değer Vergisi (KDV) uygulayacağını duyurdu. OpenAI tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'deki vergi sistemi nedeniyle yüzde 20 oranında KDV tahsil edileceği belirtildi.
Kaynak: AA
Kullanıcılara gönderilen bilgilendirme notunda, uygulamanın 1 Aralık 2024 tarihinde başlayacağı ifade edildi. Şirket, bu tarihten itibaren kullanıcıların faturalarına KDV ekleneceğini vurguladı.
Açıklamada, “1 Aralık'tan itibaren faturanıza katma değer vergisi eklenmesi hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Geçerli bir vergi kimlik numarası eklemek için OpenAI hesabınızı güncellemeniz gerekecektir” denildi.
KDV TAHSİLATI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye'deki 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'na dayanarak yapılan uygulama hakkında, kullanıcılara şu uyarıda bulunuldu:
"Eğer Türkiye'de KDV kaydınız ve geçerli bir vergi kimlik numaranız varsa, bunu OpenAI hesabınızdaki vergi durumu ve kimlik bölümüne eklemeyi unutmayın. 1 Aralık tarihine kadar geçerli bir vergi kimlik numarası sağlamazsanız, faturanızdan yüzde 20 oranında KDV tahsil etmemiz gerekecektir."