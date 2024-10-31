Yapay Zeka Kullananlar Dikkat: ChatGPT'ye Büyük Zam İçin Tarih Verildi

KDV TAHSİLATI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye'deki 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'na dayanarak yapılan uygulama hakkında, kullanıcılara şu uyarıda bulunuldu:

"Eğer Türkiye'de KDV kaydınız ve geçerli bir vergi kimlik numaranız varsa, bunu OpenAI hesabınızdaki vergi durumu ve kimlik bölümüne eklemeyi unutmayın. 1 Aralık tarihine kadar geçerli bir vergi kimlik numarası sağlamazsanız, faturanızdan yüzde 20 oranında KDV tahsil etmemiz gerekecektir."