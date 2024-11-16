Elon Musk'tan Bir Dava da Microsoft'a

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ya karşı açtığı dava kapsamında yeni bir şikayet dilekçesi mahkemeye sunuldu.

Yeni dilekçeyle birlikte şirkete yönelik antitörst iddiaları eklenirken şirkete yatırım yapan Microsoft da davaya dahil edildi.

Değişikliğe gidilen şikayet dilekçesinde, Microsoft ve OpenAI'ın yaratıcı yapay zeka pazarını yasadışı bir şekilde tekeline almaya çalıştığı iddia edildi.

TRUMP’IN KAZANMASI ETKİLİ Mİ OLDU?

Musk’ın şikayet dilekçesinde değişikliğe gitmesinde, seçimlerde büyük destek verdiği Donald Trump’ın 47. ABD başkanı olmasının etkisi merak konusu oldu.

DAVAYA MİCROSOFT’TA DAHİL EDİLDİ

Böylece, ağustos ayında yapılan ilk şikayete antitörst iddiaları eklenirken, Microsoft da davaya dahil oldu.

Yeni düzenlenen şikayet dilekçesinde, OpenAI'ın teknoloji devi Microsoft ile yakın ilişkisi, şirketin kamuya açık, açık kaynaklı yapay zeka taahhüdüne aykırı olarak nitelendirildi.

Musk, yaptığı ilk şikayette, OpenAI ve CEO Sam Altman'ı yapay zekayı geliştirme çabasında kamu yararı yerine karı ön planda tutarak sözleşme hükümlerini ihlal etmekle suçlamıştı.

Kaynak: AA