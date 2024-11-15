Cüce Galakside Heyecanlandıran Keşif: 40 Kat Daha Hızlı

NASA’nın yaptığı yeni keşif, bilim dünyasını hareketlendirdi. NASA astronomları, James Webb Uzay Teleskobu ve Chandra X-ray Gözlemevi verilerini kullanarak, LID-568 adı verilen bir kara delik, keşfetti.

NASA, kara deliğin evrenin erken dönemlerinde hızla büyüyen, küçük boyutlu süper kütleli olduğunu açıkladı.

ETRAFINDA PARLAK GALAKSİLER DE VAR

Chandra X-ray Gözlemevi, yüksek enerji ışınları olan X-ışınlarıyla kara deliğin etrafındaki parlak galaksi popülasyonlarını tespit etti. Kara delik aynı zamanda Webb Uzay Teleskobu tarafından daha zayıf ışık emisyonlarıyla da doğrulandı.

Chandra'nın sağladığı verilere göre, kara delik, Büyük Patlama'dan 1.5 milyar yıl sonra, bir cüce galaksinin merkezinde yer aldı.

Kaynak: ANKA