Cüce Galakside Heyecanlandıran Keşif: 40 Kat Daha Hızlı
NASA, cüce galaksinin merkezinde küçük boyutlu süper kütleli bir kara delik keşfetti. Açıklanana göre, bu karadelik teorik modellerin öngördüğü limitin 40 katı kadar hızlı bir şekilde madde yutuyor.
NASA’nın yaptığı yeni keşif, bilim dünyasını hareketlendirdi. NASA astronomları, James Webb Uzay Teleskobu ve Chandra X-ray Gözlemevi verilerini kullanarak, LID-568 adı verilen bir kara delik, keşfetti.
NASA, kara deliğin evrenin erken dönemlerinde hızla büyüyen, küçük boyutlu süper kütleli olduğunu açıkladı.
ETRAFINDA PARLAK GALAKSİLER DE VAR
Chandra X-ray Gözlemevi, yüksek enerji ışınları olan X-ışınlarıyla kara deliğin etrafındaki parlak galaksi popülasyonlarını tespit etti. Kara delik aynı zamanda Webb Uzay Teleskobu tarafından daha zayıf ışık emisyonlarıyla da doğrulandı.
Chandra'nın sağladığı verilere göre, kara delik, Büyük Patlama'dan 1.5 milyar yıl sonra, bir cüce galaksinin merkezinde yer aldı.
Kaynak: ANKA
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