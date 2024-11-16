X'ten Kaçanlar Bluesky'a Akın Etti: Giderek Ünlenen Platform Nasıl Çalışıyor?

X kullanıcıları, milyarder Elon Musk'ın 2022'de devralmasının ardından platformu terk ederek Bluesky'a akın ediyor. Yaygın platformlara oranla henüz küçük çapta olsa da bir alternatif olarak ortaya çıktı.

Eski Twitter CEO'su Jack Dorsey tarafından desteklenen Bluesky, şubat ayında herkese açık hale gelene kadar yalnızca davetlilerin girebildiği bir platformdu. Bu davetiyeyle giriş dönemi, siteye moderasyon araçlarını ve diğer özellikleri geliştirmesi için zaman kazandırdı.

Platform, bir “keşfet” akışı ve kullanıcıların takip ettiği hesaplar için kronolojik bir akış ile Musk'ın X'ine benziyor. Kullanıcılar doğrudan mesaj gönderebiliyor ve gönderileri sabitleyebiliyor, ayrıca takip edecekleri kişilerin ve özel akışların seçilmiş bir listesini sağlayan “başlangıç paketleri” bulabiliyor.

KULLANICI SAYISI 15 MİLYONA YÜKSELDİ

Bluesky, kasım ayı ortasında yaptığı açıklamada, "bazı X kullanıcılarının düşüncelerini yayımlamak ve başkalarıyla çevrimiçi konuşmak için alternatif bir platform araması nedeniyle" ekim ayı sonunda yaklaşık 13 milyon olan toplam kullanıcı sayısının 15 milyona yükseldiğini duyurdu.

Seçim sonrası kullanıcı sayısındaki artış Bluesky'ın X'ten ayrılan kullanıcılardan ilk faydalanışı değil. Şirket, X'in ağustos ayında Brezilya'da yasaklanmasından sonraki hafta platformun 2,6 milyon kullanıcı kazandığını ve bunların yüzde 85'inin Brezilya'dan olduğunu söyledi. Ekim ayında X, engellenen hesapların bir kullanıcının herkese açık gönderilerini görebileceğinin sinyalini verdiğinde de bir günde yaklaşık 500 bin yeni kullanıcı kaydoldu.

Platform genelinde aralarında gazeteciler, sol eğilimli politikacılar ve ünlülerin de bulunduğu yeni kullanıcılar meme'ler paylaşarak "reklamlardan ve nefret söyleminden arınmış bir alanı kullanmayı dört gözle beklediklerini" ifade ettiler. Bazıları platformun kendilerine Twitter'ın on yıldan uzun bir süre önceki ilk günlerini hatırlattığını söylüyor.

Bluesky'ın büyümesine rağmen X, seçimden sonra “ABD seçimleriyle ilgili küresel sohbeti domine ettiğini” ve yeni rekorlar kırdığını açıkladı.

HEDEFİ X'İN YERİNİ ALMAKTAN FAZLASI

Bluesky, X'in yerini almaktan daha büyük hedeflere sahip. Platformun kendisinin ötesinde, sosyal ağların e-posta, bloglar veya telefon numaraları gibi farklı platformlar arasında çalışmasını sağlayabilecek bir temel inşa ediyor.

Büyük teknoloji şirketleri, reklam odaklı iş modellerinin işine yaraması için çevrimiçi ağların etrafında bariyerler inşa etti. Yani birinin hesabını görmek ya da onunla etkileşime geçmek için X kullanıcıları X'te kalmalı, TikTok kullanıcıları da Tiktok'ta kalmalı. Bluesky, bunu yeniden düzenlemeye çalışıyor ve "birlikte çalışabilirlik" üzerinde duruyor.